Tesla échappe à l’amende après une enquête officielle sur le mode Sentinelle

L'autorité néerlandaise de protection des données (DPA) a décidé de ne pas infliger d'amendes à Tesla à la suite de son enquête sur les caméras du mode Sentinelle. Pour rappel, l'institution avait jugé que ces caméras pouvaient représenter une violation des lois sur la protection de la vie privée.

Depuis 2020, les propriétaires de véhicules Tesla peuvent jouir d'une fonctionnalité exclusive : le mode Sentinelle. Cet outil exploite les différentes caméras du véhicule pour surveiller toute activité suspecte autour de votre Tesla lorsqu'elle est garée et verrouillée.

Dès lors que des mouvements suspects sont détectés, les caméras commencent à enregistrer, tandis que le système d'alarme s'active. En parallèle, l'utilisateur reçoit une notification pour le prévenir de l'incident. Depuis octobre 2021, le Mode Sentinelle a reçu une fonctionnalité supplémentaire. Via le Sentinelle Mode Live Camera Access, les utilisateurs peuvent accéder aux flux vidéo des caméras directement sur leur smartphone.

Le Mode Sentinelle et les inquiétudes pour les droits des piétons

Depuis le lancement du mode Sentinelle, plusieurs autorités étatiques ont estimé que cette fonctionnalité pouvait violer les lois locales sur la protection des données. En 2021, la Suisse a par exemple recommandé aux utilisateurs de désactiver le mode Sentinelle, ce afin de ne pas risquer d'enfreindre la loi sur la protection des données. En effet, il a été prouvé que certains enregistrements étaient parfois envoyés à Tesla pour analyse, ce qui n'est pas autorisé par la législation helvétique.

De son côté, l'autorité néerlandaise de protection des données (DPA) avait lancé des investigations similaires sur le mode Sentinelle. Et justement, nous venons d'apprendre que la DPA a choisi de ne pas infliger d'amende à Tesla. Ici encore, l'organisme avait déclaré que le mode Sentinelle pouvait constituer une violation du droit à l'image des piétons qui sont filmés à leur insu.

Pas d'amende pour Tesla après cette enquête sur le Mode Sentinelle

“De nombreuses Tesla garées dans la rue filmaient souvent toutes les personnes qui s'approchaient du véhicule, et ces images étaient enregistrées pendant très longtemps. Si toutes les voitures pouvaient faire cela, nous aurions une situation où personne ne pourrait aller quelque part en public sans être surveillé”, a déclaré Katja Mur, membre du conseil d'administration du DPA à nos confrères de Reuters.

A la suite de cette enquête, Tesla a décidé de procéder à certaines modifications du Mode Sentinelle. Tout d'abord, il est précisé sur le site de Tesla que les fichiers enregistrés sont cryptés de bout en bout et qu'elle ne peut pas les consulter. En outre, les phares de la voiture sont maintenant utilisés pour prévenir les passants que l'enregistrement a débuté.

Enfin et il s'agit du point le plus important, les propriétaires de Tesla engagent maintenant leur responsabilité pénale lorsqu'ils utilisent le mode Sentinelle. Leur approbation est d'ailleurs requise lorsqu'un enregistrement débute. “Il est de votre seule responsabilité de consulter et respecter toutes les réglementations locales et les restrictions en vigueur sur la propriété concernant l'utilisation des caméras”, écrit le constructeur sur son site officiel. Devant ces changements, la DPA a choisi d'abandonner les charges éventuelles contre Tesla.