Tesla Model 3 : un youtubeur tente la recharge avec des panneaux solaires… Pas très efficace !

La Tesla Model 3 rechargeable avec des panneaux solaires ? C’est l’expérience qu’a menée sur sa chaîne le youtubeur ItsYeBoi sur sa chaîne. Malgré tous ses efforts, les résultats n’ont pas été très concluants…

Tandis qu’une start-up tente actuellement d’augmenter l’autonomie de la Tesla Model 3 avec des panneaux solaires, un youtubeur a décidé de se livrer à une expérience quasi similaire. Plutôt que de booster l’autonomie, le vidéaste ItsYeBoi s’est demandé s’il était possible de recharger les batteries de la Tesla Model 3 à l’aide de panneaux solaires.

Après avoir acheté huit panneaux photovoltaïques sur le site marchand Wish (pour un total de 2500 $), le youtubeur les a placés et interconnectés dans une remorque. Les huit panneaux solaires ont été ensuite reliés à des batteries, qui sont elles chargées d’envoyer l’énergie accumulée dans le chargeur de la berline électrique. Sans surprise, les résultats ne sont pas exceptionnels.

À réserver aux plus patients

Faute de créer un mouvement perpétuel, les panneaux solaires prodiguent une puissance de recharge plutôt risible : moins d’un 1 kW. Pour rappel, la Tesla Model 3 en modèle Standard Plus est équipée d’une batterie de 50 kWh (75 kWh pour les versions Grande Autonomie et Performance). Concrètement, il faudrait pas moins de 40 heures d’ensoleillement pour charger les batteries à leur pleine capacité. Et ce, avec une moyenne de 10 heures d’exposition (en plein soleil) par jour.

Évidemment, tout cela se complique si la météo est nuageuse. Dans ce cas, les panneaux solaires ne sont qu’à 75% de leur capacité maximale, faisant donc passer le temps de recharge total de 40h à 100h ! De fait, il faudra pas moins de 10 jours pour faire le plein de la Tesla Model 3 à l’aide de ces panneaux solaires.

Pour rappel, Tesla travaillerait actuellement sur une Tesla Model 3 avec 650 kilomètres d’autonomie. En effet, le leaker Zeus M3 affirme avoir eu accès à un ordinateur d’une Tesla réglée en mode-usine. La batterie équipée était d’une puissance de 100 kWh. Mercedes Benz avec son EQS plancherait également sur une berline 100% électrique équipée d’une batterie de 100 kWh.

Source : Youtube