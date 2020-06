Tesla Model 3 : une plainte assure que le froid ruine complètement la peinture

Tesla est visé par un nouveau recours collectif. D’après la plainte, la peinture de la Model 3 se détériore rapidement lors des hivers les plus rudes. Selon certains automobilistes, la peinture de la voiture s’écaille complètement dans les pays les plus froids. Visiblement consciente du problème, la firme d’Elon Musk commercialise un kit de protection au prix de 50 dollars.

Jean-François Bellerose, propriétaire d’une Tesla Model 3 résident au Québec, a déposé une plainte contre Tesla, rapportent nos confrères d’Electrek. Après un hiver d’utilisation, l’homme a remarqué une importante détérioration de la peinture du véhicule. Malgré les nombreuses requêtes de Jean-François Bellerose, Tesla a refusé de prendre en charge les réparations.

Tesla propose un kit de protection à 50 dollars pour protéger la peinture de la Model 3

L’homme a donc dû débourser 4.700 dollars chez un carrossier pour refaire la peinture de sa Model 3. Agacé par le refus de Tesla, Jean-François Bellerose a transformé sa plainte en action collective. Il recherche actuellement d’autres conducteurs ayant rencontré le même problème avec une voiture électrique Tesla. Le plaignant souhaite que Tesla rembourse les frais de réparation majorés de la somme de 500 dollars à chaque propriétaire concerné.

De son côté, la firme américaine rejette fermement tout défaut de peinture. Tesla explique les dégradations rencontrées par la Model 3 par les conditions climatiques particulières du Canada. Selon le constructeur, le froid et le sel répandu sur les routes canadiennes pendant l’hiver contre le verglas abîment prématurément la carrosserie des bolides. Néanmoins, ces dégradations ne sont pas couvertes pas la garantie de Tesla.

Pour protéger les véhicules destinés aux régions les plus froides, Tesla commercialise un kit de protection au prix de 50 dollars. Les conducteurs résidents dans les pays où les conditions climatiques risquent d’abîmer la peinture, comme le Canada, la Suède ou la Finlande, peuvent réclamer gratuitement le kit. « Dans certaines régions où l’on utilise du sel, du sable ou du gravier pour améliorer les conditions des routes en hiver, nous fournissons gratuitement le kit de protection tous temps pour protéger votre peinture contre les éclats de pierre. Des instructions pour l’auto-installation sont incluses » précise Tesla. Ce kit comprend un ensemble de garde-boues et une pellicule protectrice pour les ailes arrière. Que pensez-vous de la réaction de la firme ? On attend votre avis dans les commentaires.

