Tesla Model 3 : une startup tente d’augmenter leur autonomie avec des panneaux solaires

La startup Lightyear teste en ce moment deux Tesla Model 3 modifiées avec des panneaux solaires sur le toit. Le but est de tester la capacité de leur technologie solaire à prolonger l’autonomie des véhicules électriques – avec en ligne de mire le lancement d’un véhicule qui devrait être baptisé Lightyear One.

Mettre des panneaux solaires sur les voitures électriques semble intuitivement une bonne idée pour prolonger leur autonomie et pourquoi pas leur permettre de se recharger – même très lentement – lorsque le véhicule tombe en rade loin de toute civilisation. Mais pour l’heure, il s’agit surtout d’une bonne idée sur le papier. Il y a plusieurs raisons à cela.

Les véhicules électriques solaires restent encore de la science-fiction

La première, la plus évidente, c’est que les panneaux solaires actuels ont un très faible rendement. Et qu’il faut donc en mettre sur une large surface pour espérer pouvoir recharger suffisamment la batterie d’une voiture électrique. La seconde contrainte, ce sont les formes des véhicules, tout en arrondis là où les cellules des panneaux solaires sont en silicium semi-conducteur : un matériau rigide et cassant comme du verre.

Rendre des panneaux solaires sur des véhicules électrique un temps soit peu viables implique donc des avancées en matière d’efficience de la conversion photovoltaïque (le record actuel est de 47.1% en conditions expérimentales) et de nouveaux substrats, matériaux et techniques permettant de créer des panneaux solaires de la même forme que la carrosserie du véhicule et durables.

Plusieurs projets tentent d’y parvenir, notamment en France avec la C-Zen fruit d’un partenariat entre le CEA et l’INES. Mais devant les problèmes de rendement, on voit surtout pour l’instant se dessiner des solutions photovoltaïques déportées, comme cette couverture de panneaux solaires conçue par Ford.

Lightyear teste une solution séduisante… sur des Tesla Model 3

La startup néerlandaise Lightyeara commencé ses propres tests pour créer la première « voiture solaire » du marché. A terme Lightyear compte produire la Lightyear One, le tout premier véhicule en production qui tirerait une partie de son autonomie de l’énergie solaire. Les instigateur du projet pensent pouvoir créer la première voiture électrique avec plus de 700 km d’autonomie (725 km).

Mais la Lightyear One semble encore à quelques parsecs de notre planète (Lightyear se contente d’assurer que la production démarrera en 2021). Ce qui n'empêche pas Lightyear de tester dès à présent sa technologie sur d’autres véhicules. Notamment des Tesla Model 3. La startup a en effet installé son toit solaire sur deux Tesla Model 3 (noms de code 005 et 006) ainsi qu’un Volkswagen Crafter.

Lightyear fait en ce moment rouler ces voitures près de son siège social à Helmond, aux Pays-Bas. La firme explique que cela va permettre de « démontrer la valeur ajoutée de panneaux solaires intégrés aux véhicules », « mesurer le rendement » de leurs panneaux et « fournir des données supplémentaires en conditions réelles sur l’impact des vibrations, l’absorption des chocs et la résistance à l’eau ».

On espère si l’expérience est concluante que la modification des Model 3 après l’achat sera un jour possible… Que pensez-vous de cette technologie ? Partagez votre avis dans les commentaires.