Tesla Model 3 : bientôt une nouvelle version Plaid encore plus rapide pour la berline électrique ?

Tesla a alimenté le moulin à rumeurs avec des plans potentiels pour une Model 3 Plaid, malgré l'affirmation précédente du PDG Elon Musk qu'il ne s'agissait pas d'une évolution logique pour la Model 3.

Il y a quelques semaines, Tesla lançait une toute nouvelle version de sa Model 3, plus connue sous son nom de code « Highland ». Celle-ci a non seulement changé d’apparence à l’intérieur et à l’extérieur, mais propose également une autonomie améliorée. Néanmoins, Tesla n’a pour l’instant lancé qu’une version Propulsion et une autre version Grande Autonomie, mais n’a donné aucune information concrète concernant une potentielle version Performance.

Cependant, l’arrivée d’une Tesla Model 3 Plaid a peut-être émergé du catalogue de pièces détachées de Tesla. Pourtant, Elon Musk semblait penser qu’une telle version Plaid n’était pas vraiment pertinente sur ce segment.

Tesla travaillerait sur une Model 3 Plaid

Le groupe motopropulseur Plaid, connu pour sa vitesse extraordinaire, a été initialement introduit sur les véhicules Model S et Model X de Tesla en 2021. La Model S peut se targuer d'une accélération de 0 à 60 km/h en 1,99 seconde, ce qui en fait l'une des voitures de série les plus rapides au monde. La Model X n'est pas en reste, puisqu'elle accélère de 0 à 60 km/h en 2,3 secondes.

Le problème, c’est que les Model S et Model X, souvent considérées comme les modèles haut de gamme de Tesla, ne représentent qu'une petite partie des chiffres de production et de livraison de l'entreprise chaque trimestre. Ces variantes hautes performances ont un prix relativement élevé, ce qui limite potentiellement leur attrait pour une base de consommateurs plus large.

The Kilowatts, sur X, a remarqué l'apparition d'un badge Plaid sur une image du pare-chocs arrière d'une Tesla Model 3 sur le site dédié de Tesla. Ce dernier n’est utilisé que sur les véhicules Plaid, donc il pourrait s’agir d’une indication que Tesla songe à lancer un tel véhicule au cours des prochaines semaines.

L’arrivée d’une Model 3 Plaid pourrait donc bien plaire aux amateurs de véhicules électriques les moins fortunés. Si cette rumeur venait à se concrétiser, la Tesla Model 3 Plaid offrirait un mélange remarquable de vitesse et de prix abordable, rendant les performances d'un véhicule de haut niveau plus accessibles à un plus grand nombre de consommateurs.