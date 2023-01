Uber : les chauffeurs européens peuvent maintenant louer des Tesla

Grâce à un nouveau partenariat avec Hertz, l'un des leaders mondiaux de la location de véhicules, les chauffeurs Uber pourront dès le 1er février 2023 louer des voitures électriques Tesla et Polestar. Au total, Hertz compte mettre pas moins de 25 000 véhicules à disposition des chauffeurs de la compagnie dans plusieurs capitales européennes d'ici à 2025.

Depuis 2016, la société de VTC Uber et Hertz, l'un des leaders mondiaux de la location de véhicules, entretiennent des rapports fructueux. En effet, les chauffeurs Uber peuvent par exemple louer un véhicule à la semaine auprès de Hertz et bénéficier d'avantages considérables comme des tarifs préférentiels, un dépôt de garantie remboursable, des options de renouvellement facilitée, le tout sans engagement à long terme.

En outre, chaque véhicule est assuré et profite d'un entretien de base, d'un kilométrage illimité et d'une assistance routière 24/7. Or, les deux entreprises ont décidé d'aller plus loin de leur association en annonçant un nouveau partenariat ce mardi 17 janvier 2023.

Uber va proposer des Tesla et Polestar à ses chauffeurs européens

Uber et Hertz vont mettre leur force en commun pour démocratiser l'utilisation de la voiture électrique en Europe. Pour ce faire, Hertz va mettre à la disposition des chauffeurs Uber jusqu'à 25 000 voitures électriques des marques Tesla et Polestar dans les principales capitales européennes, dès le 1er février 2023. L'opération se poursuivra jusqu'en 2025.

“En mettant des véhicules électriques à la disposition des chauffeurs de la plateforme, nous allons non seulement contribuer à la réduction des émissions polluantes dans les agglomérations européennes, mais aussi étendre les possibilités pour la population de bénéficier de l'électrification”, assure Stephen Scherr, PDG de Hertz.

A lire également : Le Parlement européen va interdire la vente de véhicules thermiques neufs dès 2035

Précisons que les chauffeurs Uber londoniens sont les premiers à profiter de cette mesure, suivis ensuite des conducteurs de Paris et d'Amsterdam. “L'expansion de notre partenariat avec Hertz en Europe stimulera considérablement notre transition vers les véhicules zéro émission, en aidant les conducteurs à réduire leurs coûts d'exploitation”, a précisé Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber.

Notez que via ce partenariat, les chauffeurs pourront profiter de la prime “Zéro Emission”. Selon Uber, les conducteurs de VE admissibles pourront gagner jusqu'à 5 000 euros supplémentaires par an. Cette promotion sera valable jusqu'au 31 janvier 2025. Rappelons enfin que cette nouvelle association entre Hertz et Uber s'inscrit dans les précédents engagements de l'entreprise de VTC. En effet, Uber a annoncé vouloir proposer uniquement des voitures électriques sur sa plateforme d'ici 2030.

Source : The Verge