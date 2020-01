Tesla : ils dépensent 10 000 dollars contre leur gré dans les mises à jour, pas de remboursement possible

Suite à des mises à jour logicielles réalisées sans son consentement, un couple détenteur d’une Model 3 a eu la mauvaise surprise de voir un important prélèvement effectué sur son compte en banque. Si, à l’heure actuelle, il lui est impossible d’obtenir le moindre remboursement, le problème est suffisamment sérieux pour avoir fait réagir Elon Musk lui-même.

Un certain Jon McLaughlin raconte au site Electrek que sa femme l’a appelé en catastrophe afin de lui expliquer qu’elle avait accès de nouvelles fonctionnalités de sa Model 3. Le souci, c’est que, si l’on en croit leurs propos, ni elle ni son mari n’ont rien commandé.

« J’ai été incité à consulter la section ‘mises à niveau’ de l’application mobile.« , explique Jon McLaughlin. « Fait intéressant, l’application a déclaré que j’avais acheté toutes les mises à niveau éligibles. Bizarre, je n’avais pourtant rien commandé. J’ai donc cliqué sur « achats » dans l’application mobile et n’ai vu que deux factures. Une pour la nouvelle amélioration des performances et l’autre pour le FSD [ndlr : le mode autopilot]. »

Elon Musk intervient et promet de régulariser la situation

Résultat : la somme de 9 700 dollars a été prélevée sur la carte de crédit du couple McLaughlin. Un montant considérable que le mari a tenté de récupérer auprès de Tesla, afin d’annuler son achat. Il a donc contacté le service client de l’entreprise, qui lui a rétorqué qu’aucun remboursement n’était envisageable. « Tout achat est définitif et fait désormais partie du véhicule ».

D’autres cas du même genre ont été relevés, comme l’explique Electrek. Rappelons que, le mois dernier, Tesla déployait une importante mise à jour et ajoutait une fonctionnalité d’achat en un clic pour ses mises à niveau logicielles.

En revanche, le fait de ne pas pouvoir se faire rembourser suite à un achat, qu’il soit volontaire ou non, a été très pris au sérieux par Tesla. Le problème a fait réagir Elon Musk, le PDG de l’entreprise. Celui-ci a promis de régulariser la situation : « Je viens de voir ça aujourd’hui. Les remboursements Tesla, en général, devraient être faciles à obtenir par voie électronique et certainement via le service client. On s’en occupe. »

On espère désormais que le problème sera rapidement résolu pour le couple McLaughlin et l’ensemble des propriétaires, qui ont dû eux-aussi débourser des sommes folles sans le vouloir dans de simples mises à niveau logicielles de leur véhicule.

