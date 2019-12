Tesla Model 3 : passez de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes grâce à cette mise à jour vendue 2000$

La Tesla Model 3 se dote d’une nouvelle mise à jour logicielle. Vendue 2000$ sur le site du constructeur américain, cette MAJ permettrait de booster l’accélération du véhicule et de passer sous la barre des trois secondes pour aller de 0 à 100 km/h.

Nous vous en parlions dans nos colonnes à la fin octobre 2019, Tesla allait déployer une mise à jour pour booster la puissance, l’autonomie et la vitesse de charge des Tesla 3, S et X. Cette MAJ est enfin disponible mais ne semble être réservée qu’aux possesseurs de Tesla Model 3 à transmission intégrale, les Dual Motors. Ce sont les modèles de Tesla 3 les plus chers, vendus respectivement 53 000 et 58 890 euros. Peut-être qu’un autre correctif arrivera plus tard pour les autres modèles.

Quoiqu’il en soit, cette mise à jour logicielle OTA, facturée tout de même 2000$, intègre une nouvelle option appelée « Acceleration Boost ». Grâce à elle, les propriétaires de Tesla Model 3 Dual Motors peuvent profiter d’une accélération plus franche. Selon des tests effectués par des journalistes spécialisés, le véhicule passerait sous la barre symbolique des trois secondes pour aller de 0 à 100 km/h. Plus précisément, la Tesla Model 3 serait dorénavant chronométrée à 2,9 secondes. Nous ne sommes pas encore au niveau de la Tesla Model S, capable d’atteindre les 100 km/h en seulement 2,4 secondes. Mais Tesla s’en rapproche petit à petit.

Pour l’heure, nous ne savons pas à quelle date l’option sera proposée. Le constructeur pourrait toutefois déployer la mise à jour très rapidement puisqu’elle serait directement liée à la version 2019.40.2 du software de Tesla. En outre, on ne sait pas si cette MAJ compte apporter d’autres modifications, comme des améliorations de l’Autopilot par exemple. Tout récemment, un conducteur sur Tesla Model 3 qui avait activé l’Autopilot a percuté de plein fouet une voiture de police stationnée sur le bas côté. Le conducteur était en train de rassurer son chien installé sur la banquette arrière.

