Tesla met à jour la boîte à gant de ses véhicules

Le futur, c’est de mettre à jour sa voiture comme on met à jour son téléphone. Tesla vient de déployer la mise à jour 2020.40 sur ses véhicules. Elle apporte deux nouveautés sympathiques pour les propriétaires. Celles-ci résident dans la gestion du Bluetooth ainsi que dans la sécurité de la boîte à gants.

La première nouveauté concerne donc le Bluetooth, et plus particulièrement le terminal prioritaire lors de la connexion. Sur l’écran de votre véhicule, il est donc possible d’appuyer sur l’icône du Bluetooth et de sélectionner quel smartphone doit se connecter en premier. Une manière d’éviter tout conflit entre deux terminaux présents. Celui sélectionné aura donc la priorité totale. Terminé les disputes sur la playlist à mettre lors d’un road trip. Les autres terminaux pourront bien évidemment se connecter si le prioritaire n’est pas disponible.

Verrouiller sa boîte à gants pour éviter les vols

L’autre innovation concerne la boîte à gant. C’est ici que l’on peut parfois ranger des objets de valeur et qui est très prisée par les voleurs. La firme d’Elon Musk ajoute ainsi une protection supplémentaire sur ce point. Il est désormais possible de verrouiller totalement le compartiment à l’aide d’une code PIN.

Ainsi, lorsque vous essayerez de l’ouvrir, un code sera demandé sur l’écran principal. Une fonctionnalité déjà présente sur la voiture. En effet, l’utilisateur peut verrouiller entièrement le démarrage de sa Tesla grâce à un code PIN, au cas où il perd ou se fait voler ses clés. Ce sont là les deux nouveautés majeures de cette mise à jour, qui ne change pas drastiquement la manière dont fonctionne une Tesla. Il faut signaler que le constructeur en profite également pour corriger tout un tas de bugs mineurs sans préciser lesquels. Cette mise à jour est actuellement déployée sur les Tesla du monde entier de manière progressive. Elle devrait arriver sur l’ensemble des véhicules en plusieurs semaines.