Cette vidéo montre une Tesla Model 3 foncer sur un train, vous ne devinerez jamais pourquoi

Un conducteur de Tesla accuse le mode de conduite autonome de son véhicule pour avoir presque provoqué une collision avec un train en mouvement. L'incident, survenu le 8 mai, lève de gros doutes sur la fiabilité des systèmes de conduite assistée de Tesla.

Tesla s'est récemment efforcé de prouver la sécurité de son Autopilot en publiant des rapports indiquant une amélioration de ses systèmes. La marque a déclaré que ce système de conduite autonome sauve des vies, en s’appuyant sur des statistiques de sécurité favorables. Bien que cette technologie ait été jugée non coupable pour le décès de plusieurs conducteurs, un incident récent montre que des risques subsistent.

Craig Doty II, un conducteur de Tesla, a partagé une vidéo où son véhicule, en mode Full Self-Driving, a failli entrer en collision avec un train en mouvement. Malgré la présence de ce dernier et des feux clignotants, la voiture n'a pas ralenti. Doty a dû intervenir au dernier moment et a évité de justesse l'accident fatal en percutant la barrière de sécurité car l'algorithme n'a rien détecté.

La vidéo impressionnante de cet incident met en évidence les dangers potentiels du mode de conduite autonome de Tesla. Doty a expliqué que bien que le train soit clairement visible et que les feux clignotaient, le véhicule n'a montré aucun signe de ralentissement. Cela montre les limites actuelles de ces systèmes à réagir correctement dans des situations critiques, ce qui peut, comme dans ce cas en particulier, mettre clairement en danger la vie des utilisateurs.

Les régulateurs enquêtent déjà sur les systèmes de conduite assistée de Tesla, et cet incident pourrait intensifier ces investigations. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et le Department of Justice (DOJ) examinent les allégations de sécurité et de publicité trompeuse concernant ces technologies. La fiabilité et la sécurité des systèmes Full Self-Driving et Autopilot sont cruciales pour l'avenir de la conduite autonome. Les incidents comme celui-ci montrent qu'il est nécessaire de continuer à améliorer ces technologies et de mettre en place des régulations plus strictes pour protéger les conducteurs et les autres usagers de la route.

Cameras are good enough for FSD – Elon Musk.

Unless you don't want to get hit by a train.

“I have owned my Tesla for less than a year, and within the last six months, it has twice attempted to drive directly into a passing train while in FSD mode. The most recent incident… pic.twitter.com/XAQccItBYw

— Artem Russakovskii (@ArtemR) May 19, 2024