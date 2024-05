ID. Buzz : cette entreprise propose sa version camping-car du Combi électrique et le résultat est charmant… mais c’est pas donné

Ventje a créé une version personnalisée du Volkswagen ID Buzz appelée eVentje. Ce camping-car électrique est désormais disponible à la vente en Europe, offrant une alternative tout électrique digne du célèbre Combi.

Les camping-cars ont toujours été populaires pour ceux qui recherchent l'aventure et la liberté sur la route. Avec l'évolution des véhicules électriques, de nouvelles opportunités émergent pour créer des versions plus écologiques et modernes. Volkswagen, avec son ID Buzz, a déjà captivé l'imagination de nombreux amateurs de la “vanlife”. Cependant, une petite entreprise néerlandaise nommée Ventje a réussi à repousser encore plus loin les limites de ce concept.

Ventje a conçu le eVentje, une conversion du ID Buzz en un camping-car astucieux et charmant. Il est disponible à la vente en Europe, en attendant que Volkswagen lance sa propre version, prévue dans quelques années. Ce camper électrique offre une multitude de fonctionnalités, dont une cuisine accessible de l'intérieur et de l'extérieur, une tente pop-top, et un intérieur polyvalent qui se transforme rapidement en salon, lit ou mobilier extérieur de luxe.

Ventje présente un camping-car basé sur l’ID Buzz

Point intéressant, le design du Ventje camper repose sur plus de 100 aimants pour maintenir toutes les surfaces en bois alignées et verrouillées en place. La cuisine a été améliorée aux modèles précédents vendus par l'entreprise avec des surfaces de préparation plus adaptables et une meilleure utilisation de l'espace de rangement. Ventje a également ajouté deux plaques de cuisson à induction grâce à un onduleur de 2200W et une batterie de loisir de 2160Wh. Cette dernière est alimentée par le pack principal, un panneau solaire de 350 watts, et une mini prise de courant externe.

Le eVentje est équipé pour garder tous vos appareils modernes chargés avec huit prises USB (4x USB-A, 4x USB-C), une prise 12V, trois surfaces de charge sans fil, et trois prises 230V AC (rien que ça). Les options d'éclairage incluent des bandes LED et un toit ouvrant fermable dans la tente pop-top.

Le eVentje peut accueillir quatre personnes pour dormir, mais n'est actuellement homologué que pour deux personnes. Le modèle de base commence à 95 000 € et les commandes passées aujourd'hui seront livrées dans neuf mois dans plusieurs pays européens.