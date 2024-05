Tesla aurait-il dévoilé l’intérieur de son futur Robotaxi dans cette vidéo ?

Tesla a récemment publié une vidéo où l'on peut voir l'intérieur d'un véhicule inédit. Il pourrait s'agir du concept initial du Robotaxi, un taxi autonome sans volant ni pédales prévu pour le 8 août.

Depuis plusieurs années, Tesla travaille sur des véhicules conçus pour être entièrement autonomes. Ces véhicules, appelés “Robotaxis“, sont censés révolutionner la mobilité urbaine en éliminant la nécessité d'un conducteur. L'idée est de créer une flotte de taxis autonomes qui pourrait opérer de manière efficace et sécurisée en milieu urbain, dans un premier temps.

Dans une récente vidéo, Tesla a dévoilé des images d'un véhicule dont l'intérieur ne correspond à aucun modèle actuellement sur le marché. Ce dernier, qui pourrait être la maquette prototype du Robotaxi, présente un design épuré sans volant ni pédales qui nous suggère clairement une approche entièrement autonome.

Les images montrent un véhicule à deux places avec un écran central similaire à ceux des modèles actuels de Tesla. Les sièges rappellent davantage ceux des transports en commun que ceux des voitures traditionnelles, ce qui vient renforcer l'idée d'un usage partagé et public. Une courte séquence dévoile son extérieur qui semble inspiré du Cybertruck, avec des lignes angulaires et un style avant-gardiste. Les matériaux utilisés semblent haut de gamme, avec des finitions minimalistes et une ergonomie pensée pour le confort des passagers. En outre, c’est l'absence de volant et de pédales qui confirme l'objectif de Tesla de créer un véhicule entièrement autonome.

Selon des informations tirées de la biographie de Walter Isaacson sur Elon Musk, le Robotaxi, potentiellement nommé Cybercab, est conçu pour surprendre par son apparence futuriste. Bien que les détails complets soient encore à venir lors de l'annonce officielle le 8 août, les attentes sont élevées. Tesla a mis en pause d'autres projets, comme le modèle économique Model 2, pour se concentrer sur le développement de ce taxi du futur. La réussite de ce projet pourrait marquer une étape majeure dans l'évolution des transports urbains en rendant la conduite humaine obsolète dans certaines situations en commençant par la ville.

