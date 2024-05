La future voiture à hydrogène d’Alpine sera dérivée d’un modèle de course, décoiffage annoncé en 2026

Alpine, la division performance de Renault, prévoit de lancer une voiture de route équipée d'un moteur V-6 fonctionnant à l'hydrogène. Avec plus de 340 chevaux, ce véhicule incarne une alternative innovante aux voitures entièrement électriques.

Alors que de nombreuses marques automobiles se tournent vers les véhicules électriques, certaines explorent encore des solutions alternatives pour conserver le moteur à combustion interne. Alpine, la division performance de Renault qui a récemment dévoilé les prix de la R5, envisage une option qui sort de l’ordinaire : utiliser l'hydrogène comme carburant pour ses moteurs, qui en temps normal, brûlent des énergies fossiles. Cette approche pourrait offrir une nouvelle vie à ce type de moteur tout en réduisant les émissions polluantes.

Antony Villain, designer en chef chez Alpine, a révélé à un journal que le concept Alpenglow, doté initialement d'un moteur turbo de 2,0 litres à quatre cylindres, est en développement avec un moteur V-6 plus puissant. Ce nouveau moteur devrait dépasser les 340 chevaux de la version actuelle. Bien que le concept soit une évolution d'un modèle présenté en 2022, une version plus proche de la production est déjà en préparation.

Cette Alpine possède un V6 à hydrogène et un châssis de voiture des 24h du Mans

Interrogé sur les chances de voir l'Alpenglow en production, Antony Villain a répondu : ” Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas avoir ça sur les routes ? Nous voulons garder les deux voies possibles – moteur à hydrogène et VE -. Peut-être que nous pourrions faire une petite série de ces voitures pour la route “. Le modèle actuel du prototype utilise un châssis LMP3 de Ligier, une structure utilisée dans les courses d'endurance comme les fameuses 24 heures du Mans pour sa légèreté et sa robustesse. Le moteur plus petit sera remplacé par le nouveau V-6 plus tard cette année.

Lors de l'Assemblée générale annuelle, Luca de Meo, PDG du groupe Renault, a laissé entendre que l'Alpenglow pourrait être mise en production en 2026. Il a annoncé que l'A110 ne serait plus en vente longtemps, mais que la gamme Alpine serait renouvelée et étendue à sept modèles. Le portefeuille sera ” 100 % électrique et peut-être, potentiellement, des voitures à moteur à hydrogène “. En attendant, la A290 devrait arriver cette année, suivi d'un SUV en 2027 et d'une berline A310 à quatre portes en 2028.

Source : Autocar