Tesla Model Y : la nouvelle version du SUV repérée à la Gigafactory du Texas

Plus d'une douzaine de nouveaux Model Y ont été repérés au sein des installations de la Gigafactory du Texas. Comme le précisent nos confrères du site Electrek, on doit ces photos à Jeff Roberts, un source habituelle des médias spécialisés en automobile. Il faut dire que l'homme a la fâcheuse habitude de survoler avec son drone les différents sites de Tesla.

C'est donc grâce à lui que nous pouvons voir ce groupe de Model Y flambant neufs. Difficile toutefois de savoir si ces véhicules ont effectivement été fabriqués intégralement dans la Super Usine du Texas. Mais si c'est le cas, il s'agit d'une étape importante pour le constructeur automobile américain.

En effet, la Gigafactory du Texas doit occuper un élément important dans la croissance de Tesla en 2022. En effet, le site est amené à gagner en volume de production, puisqu'il aura la lourde tâche d'approvisionner le marché nord-américain. Par ailleurs, la production des nouveaux Model Y marque “une révolution manufacturière” d'après Elon Musk.

Tesla se lance enfin dans la production des Model Y 2022

Le milliardaire fait ici référence aux fameuses batteries 4680 présentées lors du Battery Day. Ces toutes nouvelles batteries, qui doivent justement équiper les Model Y 2022, seraient capables de produire cinq fois plus d'énergie que les batteries 1865 et 2170. L'idée de Tesla est la suivante : utiliser ses larges batteries cylindriques pour les conditionner en un seul module de batterie qui servira également de plateforme structurelle sur laquelle installer la carrosserie de la voiture.

Rappelons également que ces batteries, co-développées avec Panasonic, présentent bien d'autres avantages. En plus de l'augmentation évidente de la taille de l'accumulateur, elles sont 10% plus légères et offrent 14% d'autonomie supplémentaire (de quoi monter jusqu'à 600 km WLTP). En outre, Panasonic assure que leur coût de production est diminué de 50% par rapport à celui des 1865 et 2170.

Notez enfin que les Model Y de 2022, tout comme les Model 3 d'ailleurs, profiteront d'une nouvelle puce AMD Ryzen. Ce processeur promet de rendre le système d'infodivertissement beaucoup plus rapide, tout en réduisant au passage ses coûts de production.

