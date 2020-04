Tesla : les Model 3, S, X avec FSD pourront devenir des taxis autonomes d’ici fin 2020

Les Tesla Model 3, S, X qui sont dotées de l’option Conduite entièrement autonome (FSD) pourront devenir des taxis autonomes d’ici la fin de l’année 2020. C’est ce que confirme Elon Musk sur Twitter. Les défis restants ne seraient à présent que légaux.

Elon Musk espérait lors de son événement « Autonomy Day » de 2019 qu’un million de véhicules Tesla se convertissent en taxis autonomes d’ici fin 2020 – dans le cadre d’un service de « Robotaxi » qui s’accompagnera d’une application un peu à la manière d’Uber. A en croire Elon Musk, tous les feux sont au vert pour lancer le service côté Tesla, car le constructeur affirme être techniquement prêt à déployer une version de sa conduite autonome qui ne requiert plus aucune attention du conducteur.

La nouvelle itération de la conduite autonome sera compatible avec tous les véhicules équipés de l’option FSD vendus depuis 2016. Tesla affirme depuis des mois qu’elle sera disponible d’ici fin 2020. Ce que Elon Musk veut toujours croire dans un nouveau Tweet : « l’arrivée de la fonctionnalité a l’air toujours aussi bonne pour cette année. L’approbation du régulateur reste la grosse inconnue ».

Car c’est bien là le problème : il ne suffira pas d’avoir une technologie au point pour transformer la flotte de véhicules Tesla en Robotoxi – il faut en effet que chaque pays mette en place une législation adaptée. Il est ainsi vraisemblable que le service mette du temps à sortir des frontières des Etats-Unis. Sans compter les difficultés pour lancer le service là bas.

Pour autant, l’initiative de Tesla autour de la conduite entièrement autonome reste la plus avancée du marché à ce jour. Tesla s’appuie entre autres sur les données tirées de ses véhicules pour améliorer en permanence la fiabilité de son système. Que pensez-vous de la possibilité d’utiliser les voitures Tesla comme des taxis sans conducteur ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Functionality still looking good for this year. Regulatory approval is the big unknown.

— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020