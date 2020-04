Tesla Model 3 : voici pourquoi le constructeur a planqué une caméra dans l’habitacle

Les Tesla Model 3 embarquent toutes une mystérieuse caméra de vidéosurveillance qui pointe vers l’habitacle. Pour autant le dispositif n’a jamais été utilisé jusqu’alors par la marque. Elon Musk confirme sur Twitter que le dispositif vise à préparer l’arrivée du service de taxi autonomes Robotaxi.

Elon Musk vient de confirmer sur Twitter la raison d’être d’une mystérieuse caméra qui équipe toutes les Tesla Model 3 depuis leur sortie. Cette caméra est uniquement intéressée par ce qui se passe dans l’habitacle. Plusieurs bidouilleurs, dont @Davidhooperr sont parvenus à capturer des images via le capteur. Images qui montrent que le dispositif permet de voir assez clairement ce qui se passe dans le véhicule.

Elon Musk confirme que cette caméra vidéo a pour but de préparer l’arrivée de la Conduite entièrement autonome – que Tesla espère pouvoir déployer d’ici la fin de l’année 2020 – et surtout le lancement concomitant d’un service de taxi autonomes baptisé Robotaxi. Les propriétaires de Tesla pourront à terme mettre leur véhicule à la disposition de l’application Robotaxi.

Etant donné que les propriétaires ne conduiront alors pas leur véhicule, la présence de cette caméra doit permettre, on imagine, de dissuader les dégradations. Et de pouvoir le cas échéant constater qu’un usager a dégradé un véhicule – ou adopté un comportement inapproprié – et faire en sorte qu’il réponde de ses actes. Selon Electrek, Tesla aurait également prévu d’autres cas d’utilisation plus fun.

Elon Musk a notamment suggéré une application qui permettent d’enregistrer vos Karaoké en voiture (autrement dit des Caraoké). Un brevet suggère également que la caméra pourrait reconnaitre les occupants et adapter leur expérience.

The mystery of the model3 in-cabin "selfie" cam is slowly clearing.

huge thanks to @davidhooperr for performing a bunch of research and providing the car.

The images are not perfect but at least we get the idea of the coverage now. pic.twitter.com/r447lQZX8u

— green (@greentheonly) April 12, 2020