Tesla : cette Model 3 roule encore, même après avoir été réduite en miettes

Un Youtubeur vient de partager une vidéo dans laquelle il apparaît au volant d’une Model 3 réduite en miettes, ou presque. Et contre toute attente, le véhicule électrique roule comme s’il venait tout juste de sortir d’usine.

Si la longévité des voitures éléctriques Telsa n’est plus à prouver comme le montre cette Model S qui a récemment franchi la barre du million de kilomètres, qu’en est-il de leur « endurance » ? Il y a quelques mois, le constructeur avait voulu rassurer ses consommateurs en démontrant la fiabilité de sa Model 3 à l’aide d’une vidéo crash test. Mais de la théorie à la pratique, il y a parfois un fossé. Pourtant, les Model 3 ont la vie dure, comme le montre la vidéo ci-dessous. Un certain Oleg K s’est amusé à poster une vidéo dans laquelle il apparaît au volant de son véhicule électrique complètement détruit.

Car la voiture a subi un énorme accident : le toit , le coffre et la partie avant de la carrosserie sont manquants. Les vitres ont volé en éclat et un morceau du parechoc arrière s’est détaché et traine sur la route. Et pourtant, le véhicule roule encore comme au premier jour. Son propriétaire effectue une balade sans rencontrer le moindre problème dans les rues de Sacremento, en Californie.

Si Oleg K comptait initialement retaper l’intégralité de son véhicule, il semble avoir changé d’avis. Récemment, il a mis sa Model 3 Performance aux enchères sur eBay. Le véhicule a actuellement atteint les 14 999 dollars, avec un prix de réserve à 15 000 dollars. La somme actuellement atteinte sur eBay laisse supposer qu’un blagueur a misé sans vouloir acheter le véhicule, mais il est fort probable que cette Model 3 trouve rapidement preneur, puisqu’il y a déjà eu 48 enchères et qu’il reste un peu plus de 3 jours avant la fin des enchères. Qui se sent d’attaque pour un peu de restauration ?

