Tesla : le Cyberphone est un smartphone carrément inspiré du Cybertruck, découvrez-le en vidéo

Un designer nommé Waqar Khan a publié sur YouTube et Twitter des rendus du Cyberphone, un smartphone inspiré du Cybertruck de Tesla. Ce concept original va à contre-courant de la tendance actuelle.

Le bruit court qu’Elon Musk pourrait créer son propre smartphone pour rivaliser avec les iPhone et autres appareils sous Android. Si le magnat compte réellement concrétiser cette idée un peu folle, il pourrait songer à s’attacher les services de Waqar Khan, designer de smartphones et prolifique Youtubeur de son état. Dans sa dernière publication, le créateur partage une vidéo dévoilant un concept de téléphone mobile carrément inspiré du Cybertruck de Tesla.

Rompant avec une tendance actuelle favorisant des angles toujours plus arrondis, le Cyberphone est anguleux au possible. Il adopte trait pour trait l’esthétique rétrofuturiste du futur utilitaire tout terrain à benne ouverte de Tesla. Le dos de l’appareil en reproduit ainsi chacune des arêtes saillantes ; le seul élément dépassant de la coque de l’appareil est un module photo à trois objectifs. La vidéo présente également l’appareil dans plusieurs coloris, alors que le Cybertruck ne sera, a priori, disponible que dans une seule couleur.

Le Cyberphone est un concept de smartphone qui copie le design anguleux du Cybertruck de Tesla

Comme si l’inspiration du Cyberphone n’était pas assez évidente, Me Khan a pris soin d’imprimer le logo de la compagnie américaine sur le dos de son appareil. La face avant de l’appareil est plus banale, avec des bordures extrêmement fines, et une encoche qui abrite la caméra selfie. La vidéo publiée sur YouTube nous présente le concept sous tous les angles, mais le designer nous a fait la grâce de publier une autre galerie de rendus sur Twitter.

Le véhicule qui a inspiré le Cyberphone, le Cybertruck, est sans aucun doute la voiture la plus attendue au monde. Bien que le début de sa production ait été maintes fois repoussé et que sa fiche technique soit désormais moins ambitieuse, 1,5 million de personnes l’ont d’ores et déjà précommandé. Selon le PDG de Tesla, les carnets de commandes sont pleins pour les trois années à venir.

Source : Twitter