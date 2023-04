GPT-5 : voici tout ce que l’on sait de la prochaine IA derrière ChatGPT

ChatGPT a révolutionné la vie de beaucoup de personnes depuis son lancement en fin d’année dernière, et tous les yeux sont déjà tournés vers les prochaines versions de l’outil conversationnel, qui seront propulsées par de nouvelles IA encore plus performantes.

À la sortie de ChatGPT l’année dernière, l’agent conversationnel fonctionnait grâce au modèle de langage GPT-3. Aussi impressionnant soit-il, ce dernier a rapidement été mis à jour vers une version 3.5 plus puissante, avant qu’Open AI, la société derrière ChatGPT, ne lance finalement GPT-4, sa nouvelle IA devenue multimodale.

En plus d’être beaucoup plus performante et intelligente que la version précédente, le modèle peut désormais comprendre les images en plus du texte, ce qui décuple les possibilités d’utilisation. Cependant, cette version n’est pour l’instant disponible que via l’abonnement payant ChatGPT Plus, ainsi que sur Bing Chat de Microsoft. Quoi qu’il en soit, GPT-4 ne devrait pas être le modèle de langage le plus puissant de l’année, puisqu’une nouvelle version GPT-5 arriverait dès la fin de l’année, si l’on en croit plusieurs fuites.

GPT-5 arriverait dès la fin de l’année 2023

D’après Siqi Chen, PDG de la startup Runway financée par a16z et investisseur dans l'IA, GPT-4 devrait être remplacé par une nouvelle version GPT-5 dès la fin de l’année 2023. Cependant, comme avec GPT-4, le nouveau modèle pourrait dans un premier temps être uniquement accessible aux abonnés à ChatGPT Plus, avant de finalement être déployé pour tous les utilisateurs.

ChatGPT pourrait être aussi intelligent qu’un humain

En plus de dévoiler la période de lancement de GPT-5, Siqi Chen annonce également que certains employés d’OpenAI s’attendent à ce que le nouveau modèle s’aligne sur les capacités humaines. « On m'a dit que gpt5 devrait terminer sa formation en décembre et qu’OpenAI s'attend à ce qu'il atteigne l'AGI », peut-on lire dans le tweet.

L’AGI, c'est l'abréviation d'intelligence artificielle générale (ou intelligence artificielle forte en français), l'objectif fixé par de nombreuses entreprises spécialisées dans l’IA comme OpenAI. Pour faire simple, il s’agit de la capacité de comprendre ou d'apprendre toute tâche intellectuelle comme les humains, permettant ainsi aux machines d'exécuter des commandes simples. Grâce à elle, ChatGPT serait ainsi en mesure de modéliser des idées abstraites, d’éprouver de « vrais » sentiments ou encore de raisonner comme pourrait le faire un être humain.

GPT-5 pourrait résoudre beaucoup de problèmes, mais aussi en poser de nouveaux

L'affirmation de Chen est donc assez explosive, compte tenu de toutes les possibilités que l'AGI pourrait offrir. D'un point de vue positif, elle pourrait accroître massivement la productivité de divers processus basés sur l'IA, en accélérant les tâches humaines et en éliminant les corvées monotones et les travaux fastidieux.

Elon Musk veut par exemple combiner l’intelligence artificielle et son robot autonome Optimus pour remplacer certains travailleurs aux métiers difficiles. Pour cela, le milliardaire plancherait lui aussi sur sa proche IA, mais on ne sait pour l’instant pas grand-chose à son sujet. On rappelle d’ailleurs qu’Elon Musk avait lui-même co-fondé OpenAI en 2015, mais il ne fait plus partie du projet depuis quelques années maintenant.

Cependant, doter une IA d'un tel pouvoir pourrait avoir des conséquences inattendues, auxquelles nous n'avons tout simplement pas encore pensé. On est encore loin des catastrophes vues dans les films de science-fiction, mais atteindre l’intelligence artificielle forte pourrait soulever de nombreux questionnements majeurs relatifs à l’IA. Cela poussera aussi probablement les gouvernements du monde entier à embrasser d’urgence le sujet, qui n’est pour l’instant pas très bien encadré.

Quoi qu’il en soit, on ne sait pas encore si le GPT-5 atteindra réellement l'AGI, et Chen a précisé par la suite que son tweet original n'était pas représentatif d'un consensus au sein de l'OpenAI. Néanmoins, le potentiel de GPT-5 à surpasser les capacités de GPT-4 est significatif, étant donné que ce dernier est déjà capable d'analyser à la fois du texte et des images, d'effectuer des tâches complexes et de faire preuve de créativité.