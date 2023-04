Amazon lance Bedrock, son IA générative qui vient rivaliser avec ChatGPT et Bing Chat

On attendait la réponse d’Amazon à ChatGPT, la voici enfin. Celle-ci se prénomme Bedrock et se présente plutôt comme un ensemble d’outils d’intelligence artificielle. Pour le moment, la plateforme s’adresse uniquement aux clients d’Amazon Web Services.

ChatGPT a lancé la tendance, Microsoft a surenchéri avec Bing Chat, Google réagit comme il peut avec Bard, Twitter et Meta travaillent chacun de leur côté sur leur propre IA… Il ne manquait plus qu’Amazon pour que tout ce beau monde soit au complet. C’est désormais chose faite. Dans un billet de blog, le géant du commerce en ligne présente Bedrock, son intelligence artificielle générative maison qui vient ajouter un nouveau concurrent sur le marché.

Dans les faits, Bedrock est plutôt une collection regroupant plusieurs outils s’inspirant des fonctionnalités de ChatGPT et de Dall-E. En se rendant sur la plateforme, l’utilisateur a le choix entre divers modèles modèles de langage (LLM) : Stability AI, Claude, Jurassic-2, et bien sûr Amazon Titan, la solution propriétaire du groupe. L’idée est alors de sélection le LLM qui répondra le mieux à ses besoins.

Avec Bedrock, Amazon lance une alternative complète à ChatGPT

Ainsi, il faudra plutôt se tourner vers Claude pour obtenir une réponse à ses questions, et donc développer des outils d’automatisation des recherches. À l’inverse, Jurassic-2 est plutôt pour la génération de texte en diverses langues, dont le français, l’espagnol et l’allemand. Enfin, si Titan peut également répondre aux questions qu’on lui pose, il est aussi très efficace pour détecter les informations clés d’un texte.

Bedrock se présente donc avant tout comme suite complète qui cherche à répondre à tous les besoins du moment en matière d’intelligence artificielle. Néanmoins, pour le moment, cette collection s’adresse avant tout aux professionnels, et notamment aux clients d’Amazon Web Services, la division cloud de l’entreprise. Ce dernier évoque par exemple la possibilité de générer une campagne publicité à partir de données fournies par l’annonceur sur sa cible, ses produits et ses anciennes annonces. Mais, à terme, tout porte à croire que le grand public pourra également s’y essayer un jour.

