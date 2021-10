Tesla : l’application permettra bientôt de surveiller votre voiture à distance

Il sera bientôt possible de surveiller votre voiture Tesla à partir de votre smartphone. On retrouve en effet des traces de cette fonctionnalité dans le code source de l’application du constructeur, qui permet en outre de visualiser les images des caméras intégrées au véhicule. Les conducteurs pourront également consulter les enregistrements du mode Sentinelle et diffuser des messages vocaux.

Après la récente refonte de son interface, Tesla continue d’améliorer son application. Cette fois, c’est une fonctionnalité très attendue par les conducteurs qui va bientôt faire son arrivée. Le constructeur a en effet promis en 2020 qu’il serait possible de surveiller sa voiture à partir de son smartphone. À en croire les quelques lignes qui se sont ajoutées au code source de l’application après sa dernière mise à jour, cette option ne devrait pas tarder à arriver.

On doit cette découverte au compte Twitter Telascope, qui affirme que « la diffusion en direct de la dashcam est désormais confirmée ainsi que la visualisation des clips des caméras ». Ce dernier fait ainsi référence au mode Sentinelle, qui permet aux caméras de surveillance d’enregistrer tout ce qui se passe autour du véhicule. À cela s’ajoute la possibilité de « parler directement via votre téléphone portable et projeter votre voix via le PWS (Pedestrian Warning System) ».

Surveillez votre voiture Tesla depuis votre smartphone

Cette fonctionnalité s’ajoute donc à l’arsenal déployé par Tesla pour dissuader les voleurs et autres individus malintentionnés de s’en prendre à ses véhicules. L’application a déjà prouvé son efficacité, permettant à certains conducteurs de récupérer leur voiture en rendant fous les braqueurs. Qui plus est, elle permettra également de venir en aide à des personnes en danger, en diffusant un message vocal à travers les hauts-parleurs intégrés aux Model 3 et Y.

Sur le même sujet : Tesla — il prétend avoir été percuté par une Model 3, les caméras prouvent le contraire

L’application proposera également de conserver les divers enregistrements sous la forme d’un événement consultable quand l’utilisateur le souhaitera. Pratique donc pour retrouver la trace d’un voleur ou vandale. Malheureusement, il y a fort à parier que cette fonctionnalité ne soit pas gratuite. Bien que Tesla n’a rien communiqué à ce propos, il est probable qu’elle soit incluse dans l’offre connectivité premium à 9,99 € par mois.