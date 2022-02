Tesla : l’application fait peau neuve avec les notifications et les statistiques de recharge

Tesla vient de mettre à jour son application mobile sur Android et iOS. Cette nouvelle version intègre plusieurs nouveautés, comme des notifications, l'apparition d'un volet dédié aux statistiques de charge ainsi qu'un plan d'abonnement annuelle au FSD et à la Connectivité Premium.

Alors que Tesla est poursuivi en justice après un accident mortel impliquant une Tesla Model 3, le constructeur californien vient tout juste de mettre à jour son application mobile Android et iOS. La version 4.6 de l'appli Tesla intègre plusieurs fonctionnalités inédites plutôt utiles, à commencer par des notifications “cliquables”.

En effet, ces notifications concernent exclusivement les fonctionnalités de climatisation et de chauffage du véhicule. Pour vous donner un exemple, lorsque vous lancez le préchauffage de votre voiture ou cherchez à la rafraîchir l'été, l'application vous notifiera lorsque la température idéale est atteinte dans l'habitacle. Vous pourrez alors désactiver le chauffage/la clim depuis la notification, sans avoir à ouvrir l'appli Tesla.

Même principe pour la recharge. Si vous vous branchez et que la recharge commence sans que vous le ne souhaitiez, vous pourrez arrêter le cycle depuis la notification. Concernant toujours la climatisation et le chauffage, il est désormais possible d'activer à distance la fonction Climate Keeper. Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité permet d'utiliser les systèmes de climatisation sur une longue période, au risque de vider les batteries évidemment.

L'application Tesla permet de surveiller sa consommation d'énergie

Autre ajout de taille : l'intégration d'un volet dédiée à la consommation d'énergie et aux statistiques de charge baptisé sobrement “Charg Stats”. Depuis cette nouvelle rubrique, il est possible d'obtenir de nombreuses informations sur votre consommation d'énergie : nombre de kilowattheures chargés durant les 31 derniers jours, la somme totale dépensée en un mois dans la recharge, localisation de stations de recharge par lesquelles vous êtes passés.

L'application utilise par défaut les coûts moyens de l'électricité dans votre région. L'application peut même se transformer en comparateur de prix pratiqués aux différentes stations de recharge, tandis qu'elle permet également de suivre le temps de charge pour les forfaits à l'heure, où les prix de l'électricité varient en fonction du moment de la journée (heure creuse ou non).

Enfin, terminons par une fonctionnalité repérée par des datamineurs et qui n'a pas encore été déployée. Visiblement, Tesla s'apprête à proposer des abonnements annuels à sa formule Connectivité Premium et au FSD, sa technologie de conduite entièrement autonome. Jusqu'alors, les utilisateurs pouvaient seulement prescrire à des abonnements mensuels. Reste à voir si la formule annuelle permettra de profiter d'une remise ou non.

Source : Electrek