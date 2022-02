Tesla : l’appli permet enfin de connaître sa consommation d’énergie détaillée

Tesla vient d'intégrer un nouvel onglet sur son application mobile. Baptisé “Charge Stats”, il offre de nombreuses informations sur votre consommation d'énergie totale, sur l'argent dépensé, vos économies réalisées par rapport à une voiture thermique, etc.

L'application Tesla permet enfin aux propriétaires d'obtenir des informations détaillées sur leur consommation d'énergie, l'argent dépensée, ou encore les économies réalisées à l'année s'ils avaient une voiture thermique. Jusqu'alors, il était très compliqué d'obtenir ce genre de données.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui pouvaient seulement se baser sur les estimations peu détaillées de Tesla affichées sur le site officiel du constructeur. En effet, sur la page de chaque véhicule, on peut y trouver des estimations des économies de carburant réalisées sur une année. Seulement, aucun détail sur le pourquoi du comment cette somme est calculée.

Un manque de transparence qui a été pointé du doigt par de nombreux consommateurs, rappelant au passage que cette facture peut varier selon de nombreux facteurs (tarif de l'électricité sur votre territoire, prix des Superchargeurs à proximité de votre domicile, recharge de jour ou de nuit, etc.). De nombreux utilisateurs considéraient cette mention comme mensongère, et face aux plaintes Tesla a fini par la supprimer. Avant de faire son grand retour en 2018, au grand dam de nombreuses associations de protection des consommateurs (notamment en Allemagne).

La consommation d'énergie enfin détaillée sur l'appli Tesla

Si les économies d'essence annoncées par Tesla sur son site ne sont pas vraiment fiables, les propriétaires de Tesla peuvent maintenant avoir une idée précise de leur consommation d'énergie et ce qu'ils économisent chaque mois. Via la dernière mise à jour de l'application Tesla, le constructeur a discrètement ajouté un nouvelle onglet baptisé “Charge Stats”.

Depuis ce volet, il est possible d'obtenir de nombreuses informations sur sa consommation d'énergie : le nombre de kilowattheures chargés durant les 31 derniers jours, la somme totale dépensée dans le mois dans la recharge, un graphique vous montre également comment est répartie votre charge (entre le rechargement à domicile, via des Superchargeurs ou par un autre moyen). Notez qu'il est possible d'ajouter des informations supplémentaires afin que Tesla affine les informations prodiguées pour vous fournir une estimation exacte des économies réalisées par rapport à une voiture thermique.

Comme le précisent nos confrères du site Electrek, cette fonctionnalité semble pour l'instant accessible uniquement pour les Model 3 et Model Y. Les Model S et Model X ne sont pas encore prises en charge.

