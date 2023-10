Tesla lance une bière à 150 dollars inspirée de son Cybertruck, on aura tout vu

Tesla tient visiblement à se faire une place dans le milieu de la bière, en lançant un nouveau breuvage inspiré du Cybertruck. Savamment baptisée Cyberbeer, celle-ci est vendue avec deux chopes qui, évidemment, reprennent elles aussi les formes très anguleuses du pickup. Le kit est d’ores et déjà en rupture de stock.



Il fut un temps où l’on pensait que Tesla était un constructeur automobile. Quelle erreur. Cela fait désormais un certain temps que la firme d’Elon Musk diversifie ses activités, avec un attrait tout particulier pour les goodies en tout genre. Certains relèvent plus de la plaisanterie qu’autre chose — il faut dire que le milliardaire a un goût très prononcé pour « l’humour » — comme ce sifflet en forme de Cybertruck. D’autres, en revanche, semblent communiquer une véritable volonté de l’entreprise à se lancer sur le marché des boissons alcoolisées.

On a eu droit à la tequila, à la bière… On a désormais droit à une autre bière, mais cette fois avec twist : tout comme le sifflet, celle-ci est également inspirée du Cybertruck. De fait, son nom coule de source. Voici donc la Cyberbeer, une bière « accentuée par des notes d’herbes et d’épices et des arômes plus marqués de thé et d’agrumes », comme l’explique Tesla sur son site. Attention toutefois, il faudra peut-être consulter votre banquier avant de vous offrir ce petit cadeau, puisque le pack coûte tout de même la modique somme de 150 dollars.

Le Cybertruck n’est toujours pas sorti alors Tesla lance une bière

Si l’on parle de pack, c’est en effet parce que la Cyberbeer ne vient pas toute seule. Les deux bouteilles sont accompagnées dans leur coffret de deux chopes ” émaillées et cuites pour refléter la forme du Cybertruck et finie avec un intérieur brillant ». Le tout donne un design, il faut l’avouer, assez particulier, mais qui plaira certainement à ceux qui sont déjà tombés sous le charme des courbes — si l’on peut les appeler ainsi — du Cybertruck.

Sur le même sujet — Cybertruck : le pickup de Tesla n’est pas une voiture de course, mais ce départ arrêté est époustouflant



C’est donc un tout nouveau produit dérivé qui rejoint la liste déjà bien fournie des excentricités d’Elon Musk. La palme revenant certainement à son parfum à l’odeur de cheveux brûlés. Quoiqu’il en soit, malgré un design particulier et un prix très élevé, la Cyberbeer est, sans surprise, un carton. Le pack est d’ores et déjà en rupture de stock sur le site de Tesla et, sur X, les utilisateurs félicitent l’entreprise pour cette initiative.