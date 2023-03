Tesla : après la tequila, Elon Musk vend désormais de la bière à 90€ par litre

Tesla vient enfin de lancer sa propre bière, nommée GigaBier. Celle-ci provient d’Allemagne, où la récente GigaFactory s’est installée, et est exclusive au marché européen. Il s’agit d’un des premiers produits de Tesla qui n’est pas disponible aux États-Unis.

Elon Musk l’avait promis à la fin de l’année dernière, son entreprise Tesla, connue pour ses voitures électriques, allait bientôt se mettre à la bière. La société n’en est pas à sa première boisson alcoolisée, puisqu’elle avait déjà commercialisé de la tequila, parmi d’autres produits les plus loufoques les uns que les autres pour un constructeur automobile.

Nommée GigaBier, la bière de Tesla est fabriquée en Allemagne, là où Tesla avait choisi d’implanter son usine Gigafactory Berlin. Elle est vendue et distribuée par BrouwUnie, un acteur de l'importation et de la gestion de marque sur le marché européen de la bière artisanale, et contient de l’eau, du malt d’orge, du « cyber-houblon » ainsi que de la levure. Tesla annonce 5% d’alcool dans sa bière.

Tesla vend sa bière à presque 100 euros le litre

Sur son site, Tesla annonce que la GigaBier « s'inspire de la forme du Cybertruck tout en honorant les 500 ans de tradition allemande de fabrication de la bière selon le Reinheitsgebot (Loi sur la pureté de la bière) ». « Dégustez cette bière pils en édition limitée brassée à Berlin avec notre variété exclusive de Cyber-houblon. Elle présente des notes d'agrumes, de bergamote et de fruits sucrés. Sur chaque bouteille, le goulot noir brillant lisse se pare d'un filigrane Giga phosphorescent. Prost ! », ajoute l’entreprise dans la description du produit.

La GigaBier est vendue par lot de trois bouteilles, toutes inspirées par le design angulaire du prochain pick-up futuriste du constructeur, le Cybertruck. Ce n’est d’ailleurs pas le premier produit dérivé qui hérite du design du Cybertruck, Tesla ayant déjà lancé son Cyberwhistle, un sillet reprenant la forme du pick-up.

Chaque bouteille contient 330 ml de bière, et le lot coûte la modique somme de 89 euros ce qui nous donne un tarif de 90 euros par litre. Tesla précise que vous devez être âgés de plus de 18 ans passer à la caisse, et il ne semble pas possible d’acheter plus d’un lot par commande. La bière est uniquement disponible en Europe.