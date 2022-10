Elon Musk vend désormais du parfum à l’odeur de cheveux brûlés

Sur le site The Boring Company, l’entreprise d’Elon Musk qui creuse des tunnels à travers les États-Unis, il est possible depuis hier d’acheter du parfum. Et pas n’importe lequel, puisque celui-ci reproduit l’odeur des cheveux brûlés. En revanche, on a encore un peu de mal à saisir le pourquoi du comment.

Promis, ce n’est pas une blague (on aurait presque préféré que ce soit le cas). Elon Musk est certes un entrepreneur de renom qui compte plus d’une entreprise à son arc. Les plus célèbres sont bien sûr Tesla ou encore SpaceX, mais le milliardaire ne se contente pas de projets qu’il souhaite novateurs. À côté de ces derniers, celui-ci vend également des produits en théorie classiques, comme de la tequila et de la bière.

Ainsi, lorsque l’homme d’affaires a annoncé se lancer dans la vente de parfum, notre premier réflexe a été d’être légèrement étonnés, sans être interloqués pour autant. « Avec un nom comme le mien, il était inévitable que j’entre dans le monde des parfums. Pourquoi ai-je résisté si longtemps ? », ce dernier a-t-il même plaisanté sur Twitter, en référence au musc, une matière régulièrement utilisée dans la confection de parfums.



Si vous avez toujours rêvé de sentir le cheveu brûlé…

Non, le véritable twist de ce projet est aucun doute la senteur choisie par Elon Musk pour son nouveau produit. Le nom du parfum est indice pour le moins équivoque : « Cheveux brûlés ». De nouveau, ce n’est pas une blague. On y a pourtant cru, nous nous sommes rendus sur la page de vente du produit — par ailleurs au prix de 142 € en comptant les frais ports — mais force est de constater que le parfum est bel et bien réel.

Elon Musk a même annoncé plus tard sur Twitter que 10 000 unités ont déjà été écoulées, générant ainsi un chiffre d’affaires d’un million de dollars. Cet argent devrait servir à renflouer les caisses de The Boring Company, l’entreprise du milliardaire qui cherche à révolutionner le trafic urbain en creusant des tunnels à travers les États-Unis. Si vous êtes intéressé par le parfum, sachez que les premières livraisons devraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2023.