Volkswagen revoit la copie des ID. 4 et ID. 5 avec un nouveau moteur électrique

Après l'ID. 3, c'est au tour de l'ID.4 et l'ID. 5 de faire peau neuve en 2023. En effet, Volkswagen vient d'annoncer l'ouverture des préventes pour les versions améliorées de ses deux modèles électriques. Au programme, un nouveau moteur électrique pour plus de puissance et d'autonomie et des équipements inédits.

Après la refonte bienvenue de l'ID. 3, Volkswagen est déterminé à donner une seconde jeunesse à d'autres modèles de son catalogue électrique, à savoir les ID. 4 et ID. 5. En effet, le constructeur vient d'annoncer ce jeudi 12 octobre 2023 l'ouverture des précommandes pour les versions améliorées des deux SUV électriques. Avec ce rafraîchissement, la marque allemande espère pouvoir relancer les ventes des ID.4 et ID. 5, qui peinent pour l'instant à décoller sur le marché européen.

Nouveau moteur pour l'ID. 4 et l'ID. 5

Ces nouveautés concernent tout d'abord la partie motorisation. Ainsi, les version Pro à propulsion gagnent 60 kW de puissance, soit 81 chevaux. Désormais, elles développent pas moins de 286 chevaux. Mais ce n'est pas tout, puisque le couple monte en flèche par la même occasion : 545 nm contre 310 nm auparavant. D'après Volkswagen, cela représente une augmentation du couple de 75 % ! Précisons que la version à transmission intégrale ID. 4 Pro 4Motion gagne également en puissance, avec l'obtention de 21 chevaux supplémentaire (15 kW) pour atteindre les 286 ch désormais.

Le constat est le même pour les versions GTX des ID.4 et ID.5, qui disposeront à l'avenir d'une puissance totale de 250 kW (340 ch), soit une augmentation de 30 kW (41 ch). De quoi booster considérablement les performances de ces modèles. En témoigne le 0 à 100 km/h, qui passe sous la barre des 6 secondes (5,4 plus exactement).

Plus d'autonomie grâce au pack 77 kWh

Comme le précise le constructeur, toutes ces améliorations ont été permises par l'intégration d'un nouveau pack de batterie de 77 kWh sur ces différents modèles. Grâce à elle, les modèles Pro à propulsion disposent respectivement de 11 et 17 km d'autonomie supplémentaires (soit 550 et 556 km). Quant aux modèles à transmission intégrale, ils profitent maintenant d'une capacité de charge maximale en courant continu de 175 kW (contre 135 kW sur les anciennes versions). Résultat, on pourra récupérer pas moins de 178 km d'autonomie en seulement 10 minutes de charge d'après Volkswagen.

Venons-en maintenant aux améliorations apportées à l'équipement. L'écran tactile gagne en grandeur et affiche désormais une diagonale généreuse de 12,9 pouces (soit 32,8 cm). Le constructeur précise en outre qu'il a retravaillé l'interface avec une nouvelle structure des menus. Comme dans l'ID. 7, les curseurs tactiles de la climatisation et du contrôle de volume sont maintenant éclairés. On notera également la présence d'un nouveau assistant vocal IDA, capable de répondre avec plus d'efficacité aux commandes vocales du conducteur. Quant aux audiophiles, ils pourront également sortir la carte bleue (une option donc) pour profiter d'un système audio haut de gamme Harman Kardon composé de 10 haut-parleurs (pour une puissance de 480 W).

Concluons ce tour d'horizon par le volet tarifaire. Bonne nouvelle sur ce point, puisque Volkswagen proposera ces versions améliorées au même prix. En d'autres termes, l'ID. 4 ne négociera toujours à partir de 44 000 € et l'ID. 5 à 57 900 €.