Voici pourquoi même les fans les plus fidèles de Tesla traitent les nouveaux modèles de poubelles

Tesla voulait rendre ses voitures plus accessibles avec deux nouvelles versions “Standard”. Mais la stratégie d’Elon Musk ne passe pas. Entre baisse de prix minime et nombreuses suppressions d’équipements, les admirateurs de la marque dénoncent un modèle au rabais.

Depuis ses débuts, Tesla mise sur la technologie et l’audace pour se démarquer de ses rivaux. Mais cette fois, la firme américaine fait parler d’elle pour une toute autre raison. Comme certains constructeurs de smartphones qui lancent des versions allégées de leurs appareils, la marque tente de séduire un public plus large avec des modèles “Standard”. Un pari risqué, car la baisse de prix semble s’être faite au détriment de la qualité.

Les nouvelles Model 3 Standard et Model Y Standard sont proposées à 36 990 dollars (environ 35 000 euros) et 39 990 dollars (environ 38 000 euros). Cela représente une réduction d’environ 5 000 dollars par rapport aux versions précédentes, soit un peu plus de 4 600 euros. Pour parvenir à ces tarifs, Tesla a supprimé plusieurs équipements : finitions simplifiées, disparition de certaines barres lumineuses, isolation phonique allégée et retrait de nombreuses commandes physiques. Même les réglages du volant ou des rétroviseurs passent désormais uniquement par l’écran central.

Les Model 3 et Model Y Standard déçoivent les fans à cause de leurs trop nombreux sacrifices

Sur X et Reddit, la colère gronde. Des fans historiques, habituellement très fidèles à la marque, parlent de “Model Trash” (modèle poubelle). Beaucoup estiment que Tesla a rogné sur les détails essentiels : poches de siège arrière supprimées, port USB-C manquant, absence de réglage pour les sièges arrière, ou encore finitions intérieures brutes laissant apparaître le plastique. Même le coffre avant, ou “frunk”, a été réduit, avec une partie du châssis désormais visible. Pour de nombreux acheteurs potentiels, l’économie ne justifie pas ces coupes jugées absurdes.

Les analystes eux-mêmes expriment leurs doutes. Dan Ives, spécialiste reconnu du secteur automobile, estime que cette stratégie brouille le positionnement de la marque. Selon lui, la baisse de 5 000 dollars ne compense pas les pertes d’équipements, surtout après la fin du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars aux États-Unis. En pratique, le prix réel reste presque inchangé pour le client. Pour beaucoup, Tesla aurait mieux fait de miser sur une véritable innovation plutôt que sur des économies visibles.