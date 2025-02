Tesla lance enfin les autres versions du nouveau Model Y : prix, date de sortie, fiche technique, on fait le point ensemble

Après le lancement du nouveau Model Y en édition limitée il y a quelques semaines, Tesla vient enfin de présenter les autres variantes de son SUV électrique revisité. Prix, date de sortie, spécificités techniques, on fait le point ensemble.

Tesla Model Y

Le 10 janvier 2025, Tesla mis fin à des mois de rumeurs et de bruits de couloir en officialisant l'existence de son nouveau Model Y. Il y a quelques semaines, nous avons d'ailleurs eu la chance d'observer le SUV redessiné sous toutes les coutures dans un centre du constructeur à Paris.

L'occasion pour nous de vous donner un premier avis sur les changements apportés sur le design du véhicule, sur les matériaux ou encore les nouvelles fonctionnalités à bord. Pour rappel, ce Model Y 2025 était pour l'instant disponible uniquement dans une version de lancement “Launch Series” facturée à 60 990 €.

Néanmoins, on savait déjà que la marque avait bel et bien prévu d'introduire d'autres variantes. C'est maintenant chose faite ! Désormais, la nouvelle gamme du Model Y se compose de trois versions bien distinctes.

Une gamme somme toute classique pour le nouveau Model Y

On commence donc en toute logique avec l'entrée de gamme, à savoir le Model Y Propulsion. Affichée à partir de 44 990 € (hors bonus écologique), cette version dotée d'un seul moteur à l'arrière présente un rayon d'action de 500 km en cycle mixte WLTP et une consommation de 13,9 kWh/100 km. Les performances restent solides avec un 0 à 100 km/h effectué en 5,9 secondes.

On enchaîne ensuite avec le Model Y Grande Autonomie Propulsion. Associé à un plus grand pack de batterie et des jantes de 20″, le SUV affiche ici une autonomie supérieure estimée à 622 km en cycle mixte WLTP. Quant au 0 à 100 km/h, il est atteint en 5,6 secondes. Côté prix, le ticket d'entrée est fixé à 46 990 €, ce qui rend cette version éligible au bonus écologique.

Enfin, on retrouve dans le haut du panier la Grande Autonomie transmission intégrale. Cette version en 4 roues motrices profitent ici encore d'une belle autonomie (entre 568 km et 586 km en cycle WLTP selon les jantes) et d'une consommation maîtrisée (entre 14,8 kWh/100 km et 15,3 kWh/100 km selon les jantes). Elle se présente d'ailleurs comme la plus véloce de la gamme avec un 0 à 100 km/h enregistré en 4,8 secondes. Bien entendu, la future Model Y Performance devrait rebattre les cartes de ce côté là. Concernant le tarif, il faudra prévoir à minima 52 990 €, hors options. Pas de bonus écologique.

De grosses disparités entre les versions du côté de l'équipement

Attention, il faut noter qu'il existe de grosses disparités, notamment sur la dotation, entre ces différentes versions. Par exemple, la version Propulsion n'a pas le droit aux jantes 20″ et leur meilleur aérodynamisme. L'équipement audio est également moins bien fourni chez la Propulsion et la Grande Autonomie. Elles devront se contenter d'un ensemble de 9 haut-parleurs, contre 15 et un caisson de basse sur la Grande Autonomie à transmission intégrale.

Même constat du côté de la sellerie et des matériaux utilisés dans l'habitacle. Il faudra se satisfaire de tissus noirs à l'intérieur sur la Propulsion et la Grande Autonomie, tandis que la Grande Autonomie à transmission intégrale profite d'une sellerie Premium en Nubuck. Si on veut habiller ces sièges de blanc dans les deux premiers modèles, il faudra passer par la case option, facturée à 1 190 €.

Quid des dates de sortie ? Les trois versions du Model Y ne sont pas logées à la même enseigne ici encore :

dés le mois de mars pour la Grande Autonomie à transmission intégrale

entre mai et juin pour la Propulsion

en juin pour la Grande Autonomie Propulsion

Concernant les coloris, on pourra faire son choix entre 5 propositions seulement : le blanc nacré multicouches de série, le noir uni (1 300 €), le gris Stealth (1 300 €), la peinture métalisée Quicksilver (2 600 €) et enfin le beau Rouge Ultra (2 600 €).