Tesla dévoile le nouveau Model Y “Juniper” avec plus d’autonomie et un design de Cybertruck

Tesla vient de révéler la version restylée de son Model Y, son best-seller mondial. Avec plus d’autonomie, un confort amélioré et des mises à jour esthétiques, ce modèle sera lancé d’abord en Chine. Mais suffira-t-il à redynamiser les ventes du constructeur en difficulté ?

Tesla a toujours été en tête du marché des véhicules électriques, mais la concurrence est plus rude que jamais. En 2024, le constructeur a enregistré sa première baisse annuelle de ventes en plus de dix ans. Cette stagnation intervient alors que d’autres acteurs de l’industrie connaissent une croissance fulgurante, notamment en Chine, le plus grand marché mondial des voitures électriques.

Pour inverser cette tendance, Tesla a dévoilé une version actualisée de son Model Y, surnommée “Juniper”. Ce crossover, le plus vendu au monde toutes motorisations confondues, reçoit des améliorations majeures en matière de design, d’autonomie et de confort. Les premières livraisons sont prévues pour mars 2025 en Chine, avant de s’étendre à d’autres pays d’Asie-Pacifique.

Le Model Y 2025 gagne en autonomie et adopte un look inspiré du Cybertruck

Les modifications extérieures du Model Y incluent un nouveau pare-chocs avant avec une barre lumineuse angulaire inspirée du Cybertruck. À l’arrière, une nouvelle signature lumineuse traverse la largeur du véhicule. À l’intérieur, Tesla a ajouté un éclairage d’ambiance personnalisable et un écran dédié aux passagers arrière, déjà présent dans le Model 3 restylé. Ces changements visent à moderniser un modèle lancé en 2020 et qui n’avait pas encore bénéficié de mise à jour majeure.

Côté performances, le Model Y offre désormais jusqu’à 719 km d’autonomie (selon la norme chinoise CLTC) pour la version Long-Range à transmission intégrale, soit une augmentation de 4,5 %. La version propulsion propose 593 km, un gain de 7 %. Tesla a également amélioré la suspension et ajouté de nouveaux pneus, promettant un confort de conduite accru. Enfin, les prix en Chine augmentent légèrement : environ 35 900 € pour la version propulsion et 41 400 € pour la version Long-Range. Ce restylage pourrait relancer l’intérêt pour ce dernier, mais l’entreprise devra également accélérer le lancement de modèles plus accessibles pour maintenir sa position dominante face à des concurrents toujours plus agressifs.