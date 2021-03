Tesla : la valeur en bourse du constructeur chute de 250 milliards de dollars

Tesla enregistre encore une nouvelle baisse du cours de son action en bourse. Après une première chute mi-février, les actions du constructeur ont chuté de 7,5% ce vendredi 5 mars 2021 pour passer sous la barre des 600 dollars. Résultat, la valeur de Tesla a pris un sacré coup, en passant de 834 milliards de dollars à 567 milliards, soit une perte record de 267 milliards de dollars.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Après des semaines d'euphorie, l'action en bourse de Tesla a enregistré sa plus forte baisse depuis septembre 2020. La faute à plusieurs facteurs, à commencer par le cours changeant du Bitcoin. Pour rappel, le constructeur a investi 1,5 milliard de dollars dans le BTC. De fait, si la reine des cryptomonnaies se porte mal, Tesla en ressent forcément les effets.

Or et d'après nos confrères du Guardian, les actions ont continué de chuter ce vendredi 5 mars 2021, avec une baisse de 7,5%. La valeur de l'action a atteint les 575 dollars. En janvier 2021, la marque était au sommet, avec une action estimée à 883 dollars. Au total, Tesla enregistre donc une baisse de 35% du montant de son action.

La valeur de Tesla perd 267 milliards de dollars

Vous vous en doutez, cette chute progressive du cours de l'action a diminué drastiquement la valeur en bourse de Tesla, passant de 834 milliards de dollars en janvier 2021 à 567 milliards de dollars début mars. Soit une perte de 267 milliards de dollars. Bien entendu, Elon Musk a également perdu des plumes dans la bataille, étant donné qui possède environ 20% des actions de Tesla.

Le PDG a perdu 7,5 milliards de dollars, et sa fortune se constitue désormais de “seulement” 162 milliards de dollars. D'ailleurs, cette situation lui a valu de ne plus être l'homme le plus riche du monde, le patron d'Amazon ayant repris sa place. D'après le Guardian, d'importants bailleurs de fonds britanniques de Tesla ont décidé de réduire leur implication dans le capital de l'entreprise.

C'est le cas de la Scottish Mortgage Investment Trust (SMT), qui a choisi de réduire sa pondération dans Tesla en janvier, passant de 8,9% à 5,1% du fonds. D'après plusieurs analystes, les actions de Tesla ont baissé car les investisseurs craignent que le constructeur soit largement surévalué.

