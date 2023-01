Tesla : la demande explose grâce aux récentes baisses de prix

Alors que Tesla vient de procéder à une réduction massive du prix de plusieurs modèles, la demande explose sur de nombreux marchés, notamment aux Etats-Unis. Les stocks s'écoulent d'ailleurs à vitesse grand V.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a régulièrement augmenté le prix de ses voitures électriques au cours des deux dernières années, de l'ordre de 20 à 30 %. Néanmoins, Elon Musk avait assuré durant l'été 2022 que les tarifs baisseraient à nouveau lorsque l'inflation commencera à baisser.

Et après une année 2022 particulièrement difficile pour le constructeur, marquée notamment par la chute de sa valeur en bourse de près de 70 % et son incapacité à réaliser ses objectifs de ventes, Elon Musk a finalement tenu parole. En effet, le prix des Tesla a diminué drastiquement en janvier 2023 sur de nombreux marchés, avec des économies pouvant dépasser les 15 000 euros selon les modèles.

En France, la Model 3 est désormais proposée à 44 990 € au lieu de 53 490 €. Résultat, la berline électrique est de nouveau éligible au bonus écologique maximal de 5 000 ou 7 000 € (selon la situation financière de votre foyer). Désormais, une Model 3 revient à 39 990 ou à 37 990 € pour les conducteur les plus modestes.

La demande en Tesla explose aux Etats-Unis après les baisses de prix

Et comme on pouvait s'y attendre, cette réduction conséquente des prix a abouti à une explosion de la demande sur certains marchés, notamment aux Etats-Unis. Comme le rapportent nos confrères du site Electrek, des spécialistes du secteur ont affirmé au média spécialisé que de nombreuses concessions américaines connaissent “une demande record”, précisant que les stocks diminuent à vitesse grand V.

Par ailleurs, il ne devrait plus être possible de commander une Tesla personnalisée dans les semaines à venir, puisque tous les créneaux de production et de livraison seront pris. Rappelons qu'aux Etats-Unis, les ventes de Tesla explosent en raison d'un autre facteur.

En effet, grâce à la coupe des prix, de nombreux modèles sont éligibles au nouveau crédit d'impôt fédéral de 7 50o dollars. Dans certaines situations, cela permet de réduire la facture de l'ordre de 30 % par rapport à l'année dernière. A titre d'exemple, le Model Y profite de la baisse la plus importante aux USA, avec un prix de départ passant à 52 990 dollars au lieu de 65 990 dollars. En y ajoutant le fameux crédit d'impôt, les Américains peuvent donc profiter d'une rabais de plus de 20 000 dollars.