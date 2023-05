Tesla : jouer au volant ne présente plus de risques d’après cette enquête

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) met fin à son enquête sur la fonction “Passenger Play” de Tesla lancée fin 2021 et qui concernait 580 000 véhicules, mais elle gardera un œil sur la technologie.

Tesla n'aura pas à rappeler ses véhicules après que le gouvernement fédéral a mis fin à une enquête sur la fonction “Passenger Play” de l'entreprise, qui permettait de jouer à des jeux sur l'écran d'infotainment pendant que le véhicule était en mouvement.

L'administration nationale américaine de la sécurité routière a lancé l'enquête fin 2021 après avoir découvert que des jeux vidéo pouvaient être vus et joués sur l'écran central même lorsque le véhicule était en mouvement. L'enquête a porté sur plus de 580 000 véhicules Tesla. Pour rappel, les conducteurs de Model X et S peuvent jouer aux jeux depuis la plateforme Steam, tandis que les conducteurs de Model 3 et Y doivent se contenter d’une plateforme « Tesla Arcade » avec un nombre limité de titres.

Lire également – BMW va vous permettre de jouer aux jeux vidéo dans ses voitures électriques Series 5

Tesla est blanchi dans l’affaire des jeux vidéo à bord

Dix-huit mois plus tard, la NHTSA a annoncé qu'elle mettait fin à l'enquête et qu'elle n'exigerait pas le rappel des 580 000 véhicules Tesla concernés par le problème. Cependant, elle a précisé que cette décision ne devait pas être considérée comme une indication qu'il n'existe aucun défaut lié à la sécurité. “En outre, cela n'empêche pas l'agence de prendre d'autres mesures, si cela est justifié”, a-t-elle ajouté.

Tesla revendique un taux d'exécution de 97 % pour son correctif “over-the-air”. En outre, l'entreprise affirme n'avoir jamais reçu de plainte officielle ni enregistré d'accident lié à l'utilisation du Passenger Play. Les données de la NHTSA confirment cette affirmation, mais l'agence affirme qu'elle continuera à surveiller la technologie.

Dans sa réponse à la NHTSA, Tesla a déclaré n'avoir enregistré qu'une “petite partie” des cas où la fonction “Passenger Play” était active alors que le véhicule était en mouvement. Parmi ces cas, “environ un tiers” se sont révélés être des jeux vidéo sans personne sur le siège passager, ce qui signifie que le conducteur était potentiellement en train d'interagir avec la fonction.

Depuis que la mise à jour visant à supprimer la fonction Passenger Play a été déployée, les jeux de la Tesla Arcade peuvent être joués par le conducteur ou le passager, mais uniquement lorsque la voiture est en position de stationnement.