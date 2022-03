Tesla : la conduite autonome va créer encore plus de bouchons, selon Elon Musk

Elon Musk en est certain : l’Autopilot va aggraver les problèmes de bouchons sur les routes. En effet, le patron de Tesla explique qu’au fur et à mesure que la technologie va se démocratiser, les conducteurs prendront de plus en plus leur voiture, augmenter par conséquent le trafic. Une aubaine pour celui qui développe des tunnels anti-bouchons.

L’Autopilot se présente depuis plusieurs années comme la prochaine grande révolution de l’automobile. En plus de libérer les utilisateurs de toutes les obligations de la conduite, beaucoup estiment que la technologie résoudra également les problèmes de bouchons. En effet, celle-ci supprimera en théorie les erreurs humaines pouvant mener à des embouteillages, mais aussi réduira le nombre de véhicules sur les routes grâce à une flotte de taxis autonomes.

Enfin, ça, c’est pour la théorie. En pratique, Elon Musk lui-même n’est pas d’accord avec ces prévisions. Sur Twitter, le patron de Tesla a indiqué que « les problèmes de trafic sont le boss ultime ». Derrière cette déclaration un mélodramatique se cache une dure réalité pour les défenseurs de l’Autopilot : « les voitures autonomes vont augmenter le trafic jusqu’à des niveaux extraordinaires, puisque vous subirez plus les désagréments de la conduite ».

Elon Musk prévoit plus d’embouteillages à l’avenir

Sans effort à fournir pour conduire, les utilisateurs prendraient donc plus souvent leur voiture d’après Elon Musk. Si cela reste à confirmer, ce constat ne semble pas déraisonner. Néanmoins, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour appréhender la chose. Premièrement, l’Autopilot est encore loin d’être au point. Après une série d’accidents, plusieurs pays se montrent frileux à l’autoriser sur leur territoire.

Qui plus est, il ne faut pas oublier qu’Elon Musk est également fondateur de The Boring Company, une start-up dont le projet est de construire un réseau de tunnels sous les grandes villes pour y faire circuler les voitures. Une solution anti-bouchons qui, après une démonstration relativement ratée au CES 2022, aurait bien besoin d’un petit coup de boost pour raviver l’intérêt du grand public.

Quoiqu’il en soit, Elon Musk semble déjà avoir tout prévu : ses voitures sont déjà dotées d’applications spécialement conçues pour les embouteillages.