Tesla met une application dans ses voitures pour jouer de la musique dans les bouchons

Tesla vient de mettre à jour son logiciel embarqué dans ses véhicules électriques. On croyait tout savoir cette énorme update, mais il y avait une fonctionnalité qui nous avait échappé : un logiciel de création musicale.

Si vous possédez une Tesla, vous n’êtes pas sans savoir que le constructeur ajoute très régulièrement à ses véhicules de nouvelles fonctionnalités. L’opération se fait via une simple mise à jour OTA, sans que vous ayez à vous en préoccuper. Il y a quelques jours, Tesla diffusait une update permettant d’améliorer l’Autopilot, de lire les SMS, etc. Tesla a par ailleurs publié son fameux « Camp Mode », qui permet d’utiliser le véhicule pour alimenter leur base de campement. Mais il y a une nouveauté qui était passée inaperçue et qui se révèle pour le moins inattendue : un logiciel de création musicale. De quoi vous aider à patienter pendant la charge du véhicule ou dans les bouchons.

À lire aussi : Tesla est le nouveau champion du monde des ventes de voitures électriques

Tesla embarque un mini piano dans ses véhicules électriques

Oliver Ryan, un blogueur et Youtubeur passionné d’automobile, vient de découvrir que Tesla avait mis au point une toute nouvelle application à destination de ses véhicules. Après les jeux vidéo et les lecteurs vidéo (Netflix, YouTube…), les voitures de la marque Tesla proposent désormais un logiciel de création musicale. Baptisé TRAX et actuellement disponible dans sa version 0.1, celui-ci permet de composer un morceau à l’aide d’un mini piano virtuel de 24 touches (2 octaves).

Tesla décrit cette nouvelle application de la manière suivante : « En plus de créer un chef-d’œuvre visuel avec le Tesla Sketchpad, vous pouvez désormais créer des chefs-d’œuvre audio avec TRAX. Ajoutez simplement quelques instruments, ajustez le tempo et enregistrez plusieurs pistes pour commencer à créer de la musique originale directement dans votre voiture. Une fois que vous avez terminé, enregistrez votre musique et chargez-la pour une lecture ultérieure. »

Pour profiter de cette application, il suffit de vérifier si une mise à jour est disponible et de pousser son installation en conséquence. Il est possible de sauvegarder sa création, afin de la reprendre ultérieurement. En revanche, on ignore pour l’instant s’il est possible d’exporter un morceau, afin de le relire sur un autre appareil.