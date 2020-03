Autopilot : Tesla va enfin empêcher les chauffards de griller les feux rouges !

Tesla s’apprête à mettre à jour le système Autopilot avec de nouvelles fonctionnalités de conduite autonome, dont la détection et l’arrêt automatique du véhicule aux feux rouges. Une première vidéo montre la fonctionnalité en action.

Tesla est en train de tester chez un petit nombre de propriétaires sa prochaine mise à jour de l’Autopilot. Celle-ci devait initialement arriver à la fin de l’année dernière, et devait enfin apporter des fonctionnalités de conduite autonome conçues pour la ville. L’une de ces fonctionnalités arrête automatiquement la voiture aux feux rouges, empêchant ainsi le conducteur de les griller.

Une première vidéo reprise sur la page Twitter de Out of Spec Motoring donne un premier aperçu du fameux arrêt automatique aux feux rouges en action. Il n’y a à vrai dire pas grand chose à dire : la fonctionnalité se comporte comme vous pourriez vous y attendre comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Le feu rouge est détecté ce qui est retranscrit sur l’écran, avec une ligne rouge virtuelle à laquelle le véhicule s’arrêtera seul pour respecter le code de la route.

A cela s’ajoute une notification qui annonce l’arrêt au feu rouge sur le tableau de bord. Bien sûr, le conducteur peut activer ou désactiver cette fonctionnalité dès qu’il le souhaite. Les fonctionnalités de conduite autonome pour la ville faisaient partie des promesses d’Elon Musk lorsque ce dernier avait annoncé l’option Conduite entièrement autonome (aussi appelée Full Self-Driving ou FSD).

Elles seront disponibles gratuitement sur une sélection de véhicules récents dotés des dernières révisions matérielles de l’Autopilot et de sa constellation de capteurs.

A condition bien sûr que le propriétaire du véhicule ait aussi acheté l’option Conduite entièrement autonome qui coûte 6 300 euros au moment de la commande et plus de 8000 euros en cas d’installation ultérieure. Outre l’arrêt automatique aux feux rouges, la conduite entièrement autonome en ville ferait également partie de cette mise à jour.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl

— Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020