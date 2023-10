NIO propose une alternative séduisante aux Superchargeurs de Tesla, l’échange de batteries

Et si l’avenir de la voiture électrique passait par l’échange de batteries plutôt que par la recharge ? NIO croit dur comme fer dans ce nouveau concept, et les chiffres publiés sur les réseaux sociaux semblent donner raison au fabricant d’automobiles chinois.

La marque NIO fait beaucoup parler d’elle en ce moment. Elle se montre non seulement novatrice et audacieuse, en se lançant sur le marché des smartphones, avec le NIO Phone, mais elle ose également s’opposer frontalement à l’hégémonie grandissante de Tesla. Si les Model 3 et Model Y se vendent largement mieux que les ET5 et autres ET7 de NIO, c’est sur le terrain des Superchargeurs que le constructeur automobile chinois pourrait faire de l’ombre à la compagnie américaine. Plutôt que de recharger de votre EV, NIO propose en effet d'en remplacer la batterie. L’opération ne prend désormais plus que deux minutes trente, montre en main, et le concept semble séduire les habitants de l’Empire du Milieu.

En effet, d’après CNEVPost, s’il a fallu « à NIO quatre ans pour atteindre la barre des 10 millions d’échanges de batteries, puis neuf mois supplémentaires pour atteindre les 20 millions, et six mois pour en changer 30 millions d’unités ». On le voit, la prestation est non seulement de plus en plus populaire, mais aussi toujours plus efficace et rapide. Il faudra cependant patienter pour profiter de la technologie de NIO en Europe, car la compagnie n’y a pour l’instant installé que 16 stations de remplacement de ce type. Pour l'heure donc, les Superchargeurs et la norme NACS de Tesla s’imposent actuellement comme des standards en matière de recharge de voitures électriques.

Le « swapping » de batteries électriques proposé par NIO séduira-t-il hors de Chine ?

Les voitures électriques sont toujours plus nombreuses sur les routes, et la fin des voitures thermiques est annoncée à l’horizon 2035 en Europe. Pourtant, l’angoisse de la panne reste un gros frein à leur adoption.

La perspective de passer moins de temps à la station de recharge en réservant un emplacement et en changeant simplement de batteries pourrait donc séduire de nombreux automobilistes.