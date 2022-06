Tesla est le constructeur le plus apprécié des automobilistes grâce à la popularité de la Model 3

La Tesla Model 3 est définitivement le modèle le plus populaire chez Tesla. Tellement populaire à vrai dire, que le constructeur se hisse au premier rang dans le domaine de la satisfaction client, selon une récente étude. La firme est suivie par Land Rover et Mazda, qui viennent compléter le podium.

Si Tesla se fraye une place de plus en plus importante auprès du grand public, c’est avant tout grâce à sa Model 3. Plus abordable que ses consœurs, on lui vante également sa qualité de fabrication. En 2021, la berline électrique a longtemps dominé les ventes en France, avant de laisser sa place à des modèles nationaux. Ce qui ne l’empêche pas de faire profiter Tesla de son excellente réputation.

En effet, selon une étude réalisée par Zutobi, Tesla obtient le meilleur score de satisfaction client auprès des automobilistes. Sur une note de 5, le constructeur obtient 4,53. Le reste du podium est composé de Land Rover et Mazda, qui obtiennent chacun la note de 4,30 sur 5. Tous trois sont suivis de près par Peugeot (4,27) et BMW (4,25). Comme on pouvait s’y attendre, cette popularité se retrouve également lorsque l’on s’intéresse aux modèles de voitures.

La Model 3 est la voiture préférée des automobilistes

En effet, Zutobi a effectué le même calcul pour les voitures et, encore une fois, c’est Tesla qui remporte la première place avec sa Model 3 et son score de 4,53 sur 5. La Volvo XC40 est juste derrière avec 4,50, tandis que l’écart se creuse avec la Ford Puma et ses 4,40. La première Française du classement est la Peugeot 208, qui occupe la quatrième place avec un score de 4,40. Aucune autre marque française n’est présente.

C’est donc une très jolie performance pour Tesla, qui n’était pas assurée de s’attirer les louanges des conducteurs après les augmentations de prix successives sur sa Model 3 au cours des derniers mois. D’autant que le constructeur devrait conserver sa première place à mesure que les livraisons reprennent un cours normal, ce qui devrait bientôt être le cas selon de récents rapports.

Source : Zutobi