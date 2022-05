Tesla Model 3 : bientôt la fin des délais de livraison à rallonge

Depuis plusieurs mois maintenant, les nouveaux clients de Tesla doivent composer avec des délais de livraison particulièrement longs, la faute aux difficultés rencontrées par le constructeur sur sa chaîne de production. Heureusement, la situation va enfin s'améliorer.

Depuis plusieurs mois, les clients de Tesla doivent composer avec des délais de livraison particulièrement longs, notamment sur les modèles les plus demandés comme la Tesla Model 3, sans oublier le Model X et le Model Y.

Récemment, Tesla a d'ailleurs annoncé du retard supplémentaire sur les livraisons du Model X, à cause des nombreux problèmes rencontrés sur la chaîne de production. De fait, il n'est pas rare qu'un Model X commandé en 2021 ne soit livré qu'en 2023 ! Pour les Model 3, qui sont fabriquées en majorité au sein de la Gigafactory de Shanghai, le constat est le même.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, une Model 3 Propulsion ou Grande Autonomie commandée en mai 2022 vous sera livrée entre janvier et mars 2023… Si tout va bien. Il faut rappeler que le constructeur américain enchaîne les déboires depuis plusieurs semaines.

En raison de la reprise de l'épidémie de Covid-19 à Shanghai, l'entreprise a été contrainte de fermer son usine durant 22 jours. Par la suite et en vertu de la politique chinoise du Zéro Covid, le site a pu rouvrir en “circuit fermé”. En d'autres termes, seulement 8 000 employés ont pu reprendre le travail, à condition de se nourrir, de dormir et de se divertir sur place.

A lire également : Tesla veut empêcher les clients de passer commande si les délais de livraison sont interminables

La Gigafactory de Shanghai reprend son rythme de croisière

Résultat, la production de la Gigafactory a réduit drastiquement, passant de 1200 véhicules par jour à seulement 200. Or, la sortie du tunnel semble se profiler. Comme nous l'apprennent nos confrères de l'agence de presse Reuters, Tesla a annoncé ce mardi 24 mai 2022 le rétablissement de la production de la Gigafactory de Shanghai à son niveau d'origine, avant le verrouillage de la ville ordonné par Pékin.

Selon le mémo interne relayé par Reuters, la production hebdomadaire va passer à 16 000 unités, soit 2600 véhicules par jour. En adoptant à nouveau ce rythme, Tesla pourrait donc atteindre les 800 000 véhicules électriques fabriqués d'ici la fin de l'année sur le site de Shanghai. De quoi donner de l'espoir aux acheteurs européens et français notamment, qui ne seraient plus obligés d'attendre plus de six mois pour obtenir leur véhicule. Attention toutefois, une nouveau rebond de l'épidémie en Chine pourrait bien rebattre les cartes et nuire à nouveau à la production de Tesla.

Source : Reuters