Tesla Model 3 : accident mortel à Paris, un chauffeur de taxi porte plainte contre le constructeur

Le 11 décembre 2021, alors qu’un chauffeur de taxi parisien ramenait sa famille chez elle après un dîner au restaurant, sa Tesla Model 3 aurait soudainement accéléré puis heurté 21 personnes à Paris. Il porte plainte contre le constructeur.

À la fin de l’année dernière, un taxi de la compagnie G7 avait perdu le contrôle de sa Tesla Model 3 dans le 13e arrondissement de Paris alors qu’il rentrait chez lui avec sa femme et ses filles. Dans sa course, la voiture a percuté deux piétons, un conteneur à verre, un feu de signalisation puis une camionnette qui se trouvait à un croisement entre la rue Tolbiac et les avenues Ivry et de Choisy.

Le bilan de l’accident est lourd, puisque celui-ci a fait un mort et près d’une vingtaine de blessés. Selon le conducteur, qui avait été testé négatif à l’alcool à la suite de l’enquête, sa Tesla Model 3 aurait soudainement accéléré et les freins du véhicule ne répondaient plus. Par précaution, la compagnie de taxis G7 avait suspendu tous ses conducteurs roulant en Tesla, soit 37 salariés au total.

Le chauffeur de Taxi accuse Tesla et porte plainte contre le constructeur

Le chauffeur de taxi de 57 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a finalement déposé vendredi une plainte pénale auprès du parquet de Versailles, alléguant que Tesla avait « mis la vie d'autrui en danger », selon son avocate Sarah Saldmann. Selon le conducteur, le constructeur est bien responsable de l’accident, bien que Tesla ait rapidement réagi à l’incident en déclarant qu’aucune défaillance technique n’a été repérée sur la voiture. Pour l’instant, le conducteur est toujours présumé coupable d’homicide involontaire. Cependant, l’enquête suit son cours et on espère que les enquêteurs détermineront bientôt si la Tesla Model 3 est ou non responsable du décès tragique du piéton à Paris.

Ce n’est pas la première fois que Tesla est accusé de défaillances techniques. Au début de l’année, un autre conducteur avait déjà poursuivi le constructeur pour une défaillance de la suspension après un accident mortel. Tesla avait également récemment fait face à une polémique et de multiples plaintes autour de cas de freinage fantôme, c’est-à-dire que les voitures freinaient toutes seules.