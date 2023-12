Le Citroën ë-Berlingo fait peau neuve et dépasse enfin les 300 km d’autonomie

Citroën vient de donner une seconde jeunesse à l'ë-Berlingo, son ludospace électrique. Avec cette refonte, le véhicule familial fait peau neuve : nouveau design, équipements inédits, autonomie améliorée, etc. On fait le point sur cette version.

Décidément, les utilitaires et ludospaces du groupe Stellantis passent tous par la case refonte depuis ces dernières semaines. En début novembre 2023, Peugeot a ouvert le bal avec la réédition du Rifter électrique, avant de présenter une semaine plus tard le lifting opéré sur l'e-Traveller, son minivan watté. Après la marque au Lion, c'est au donc au tour de Citroën de mettre à jour son ludospace électrique, à savoir l'ë-Berlingo.

Avec cette nouvelle version, le constructeur français a donné un petit coup de jeune au design du véhicule. En toute logique, on retrouve les marqueurs du style actuel de la marque aux chevrons. A l'image de la nouvelle ë-C3, la calandre et le bouclier forment un bloc homogène qui abrite en son centre le nouveau logo ovale de Citroën. On retrouve également la nouvelle signature lumineuse à trois segments caractéristiques des derniers modèles (deux bandes horizontales et une verticale).

Le Berlingo électrique fait peau neuve

L'intérieur a aussi bénéficié d'un coup de crayon, en témoigne la nouvelle planche de bord qui intègre désormais un écran tactile de 10 pouces et un combiné d'instruments digital personnalisable. On trouve ensuite une boite à gants Top Box sur la partie supérieure. Les fonctions de sélection de commande de vitesses et de mode de conduite, le frein de stationnement électrique, le bouton de démarrage, 2 ports USB et un emplacement pour la recharge par induction occupent eux la partie inférieure de l'îlot central. L'ë-Berlingo intègre enfin un nouveau volant (chauffant en option) sur lequel on retrouve les commandes de volume et le régulateur de vitesse.

Avec cette réédition du ludospace électrique, Citroën a voulu faire la part belle au confort. Voilà pourquoi le véhicule accueille pour la 1re fois des sièges Advanced Comfort, une sellerie plus moelleuse grâce à l'utilisation de mousse et de soutiens latéraux de haute qualité. A l'arrière, on peut compter sur trois sièges indépendants, coulissants et escamotables sur la version M (4,40 m de long) du nouveau Berlingo. Quant à la version XL (4,75 m de long), elle dispose de deux sièges supplémentaires dans un 3e rang. Concernant les volumes de rangement, ils restent conséquents : jusqu'à 775 litres sur la Berlingo taille M à 4 000 litres sur la version XL !

Une nouvelle batterie pour plus d'autonomie

Ce que l'on retiendra surtout de cette refonte, ce sont les différentes améliorations apportées à la motorisation du Berlingo électrique. En effet, si on retrouve toujours le bloc moteur de 100 kW (136 ch), il est maintenant associé à une nouvelle batterie LFP (Lithium-fer-phosphate) de 50 kWh de capacité utile. Résultat, l'autonomie maximale grimpe et passe de 280 km à 320 km sur le nouveau modèle. Soit 20% de gain. Toujours dans l'idée d'offrir plus d'autonomie, l'ë-Berlingo 2023 dispose désormais du freinage régénératif sur trois niveaux, que l'on peut déclencher via des palettes installées derrière le volant. En option, les acheteurs peuvent aussi acquérir une pompe à chaleur, une autre exclusivité de ce modèle. Pratique pour réchauffer l'habitacle sans affecter l'autonomie du véhicule.

Concernant la recharge, on reste sur la même configuration : chargeur embarqué de 7,4 kW et chargeur triphasé de 11 kW en option. Quant à la charge rapide, on est toujours sur 100 kW. A ce sujet, il faudra d'après Citroën seulement 30 minutes pour passer de 0 à 80 % sur une borne de recharge rapide 100 kW.

Concluons ce tour d'horizon par le prix et la date de sortie de cette refonte du Berlingo électrique. Pour les tarifs, Citroën n'a pas encore dévoilé sa grille. Néanmoins, on devrait en toute logique s'attendre à un ticket d'entrée plus élevé que sur le premier modèle. Pour rappel, le Berlingo en taille M et finition Live est proposé actuellement à partir de 35 650 €. On pourrait donc se rapprocher des 40 000 € avec cette nouvelle version. Rendez-vous au printemps 2024, date à laquelle l'ë-Berlingo arrivera en concessions.

Source : Citroën