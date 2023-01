Tesla compense la fin du bonus écologique avec des promotions allant jusqu’à 4 000 €

Depuis ce 1er janvier 2023, plus aucun modèle Tesla neuf n'est éligible à l'obtention du bonus écologique. Avec un barème fixé à 47 000 euros, même les Tesla les moins chères ne peuvent plus prétendre à cette aide. Histoire de faire passer la pilule, le constructeur a procédé discrètement à des réajustements tarifaires sur certains modèles.

Depuis ce dimanche 1er janvier 2023, le gouvernement a appliqué quelques modifications à l'obtention du bonus écologique. Désormais, ce coup de pouce financier est accessible uniquement pour les véhicules électriques dont le coût est inférieur à 47 000 €. En outre, le poids total du véhicule doit être sous la barre des 2,4 tonnes.

Par ailleurs, le montant maximale a été revu à la baisse lui aussi. Autrefois fixé à 6 000 euros, il est maintenant de 5 000 € (6 000 € pour l'achat d'une camionnette électrique). En sus, le gouvernement a fait une croix sur les différents paliers. Alors qu'il était possible d'obtenir une aide de 2 000 € pour les voitures électriques à plus de 47 000 € et un coup de pouce de 1 000 € pour une hybride rechargeable, ce n'est désormais plus le cas.

Evidemment, ces nouvelles règles ont des conséquences, et non des moindres. Avec ce barème, plus aucun modèle Tesla neuf n'est éligible au bonus écologique. Même la Tesla Model Y Propulsion, la référence la moins chère du catalogue français, est maintenant hors des clous (le prix catalogue est fixé à 49 990 €).

Pas de bonus éco, mais des rabais sur la facture

Reste maintenant à espérer que le constructeur procède à des remises sur ces modèles les plus abordables pour passer à nouveau sous la barre des 47 000 €. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le style de l'entreprise américaine.

Malgré tout, on sait que depuis décembre 2022, Tesla a procédé à des “réajustements tarifaires” (c'est en tout cas le terme employé sur le site officiel) sur certains Model Y et Model 3. En réalité, il s'agit d'exemplaires avec moins de 50 kilomètres au compteur, ou bien des modèles d'exposition. Sur plusieurs Model Y, cette remise atteint les 3 000 €.

Malheureusement, il n'y pas plus de Model Y à 49 990 € en stock. De fait, aucun véhicule bradé ne passe sous la barre des 47 000 €, la condition sine qua num pour obtenir le bonus écologique. Sur les Model 3, la gratification est aussi de 3 000 €. Sur certains exemplaires, la réduction peut même dépasser les 4 000 €. Mais attention, ces voitures ont déjà plusieurs centaines de kilomètres au compteur.

