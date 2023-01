Plan covoiturage : voici comment obtenir un bonus de 200 €

Début décembre 2022, le gouvernement français a lancé un nouveau Plan covoiturage. Le but ? Développer le covoiturage du quotidien pour espérer atteindre les 3 millions de trajets quotidiens à l'horizon 2027. Pour ce faire, des primes seront versées aux conducteurs qui débutent le covoiturage via les plateformes spécialisées. On vous explique comment obtenir un bonus de 200 euros.

Depuis ce 1er janvier 2023, le nouveau Plan covoiturage du quotidien du gouvernement est entré en vigueur, aux côtés des derniers barèmes du bonus écologique. Rappelons que cette mesure, présentée le 13 décembre 2022, prévoit une enveloppe de 150 millions d'euros au total pour développer le covoiturage. Cette somme sera répartie de la sorte :

50 millions d'euros à destination des collectivités sur le principe “1 € de l'État pour 1 € de la collectivité”

50 millions d'euros issus du Fonds vert pour aider les collectivités à développer leurs infrastructures de covoiturage

Et une prime de 100 € à destination des nouveaux conducteurs pour les inciter à se mettre au covoiturage

Grâce à ces aides, le gouvernement pose les premières pierres pour atteindre les trois millions de trajets par jour à l'horizon 2027, contre 900 000 actuellement. Concernant cette prime, il est possible de l'obtenir depuis ce 1er janvier 2023. On vous explique tout en détail.

A lire également : ZFE – tout savoir sur l’interdiction de certaines voitures au 1er janvier 2023

Comment obtenir les primes covoiturage pour les primo-conducteurs

Depuis le 1er janvier 2023 donc, les conducteurs qui décident de se lancer dans le covoiturage pourront obtenir une prime de 100 €, à condition de passer par une plateforme dédiée partenaire. Pour l'instant, les sociétés suivantes permettent d'obtenir cette aide :

BlaBlaCar et BlaBlaCar Daily

Coopgo

Ecov

La roue verte

Mobicoop

Karos

Klaxit

Ynstant

Comme le précise le gouvernement, cette prime sera versée par les plateformes sur laquelle les trajets ont été réalisés, et ce de manière progressive :

un premier versement de 25 € effectué au plus tard 3 mois après le 1er trajet de covoiturage

un second versement de 75 € effectué au plus tard 3 mois après la réalisation du 10e trajet

Notez que cette prime sera versée sous la forme d'un virement ou bien de bons d'achat pour des produits de consommation courante.

BlaBlaCar permet d'obtenir un bonus de 200 €

Si vous choisissez de passer par la référence du marché, à savoir BlaBlaCar, vous pourrez doubler votre bonus de 100 €. En effet, en plus de proposer la fameuse prime pour les trajets longue distance (plus de 80 km) réalisés en 3 mois, la plateforme offre également un coup de pouce de 100 € sur BlaBlarCar Daily, son service dédié aux trajets courts.

Dans ce cas précis, les conducteurs recevront tout d'abord 25 € pour le 1er trajet, puis 75 € une fois les 10 trajets réalisés, toujours dans un délai de 3 mois. Pour vous donner une idée, cela équivaut à une semaine d'allers-retours domicile-travail.