Tesla chute en bourse après qu’Elon Musk ait promis de vendre 10% de ses actions

La valeur en bourse du constructeur automobile Tesla est en chute libre depuis maintenant deux jours, à la suite d’un tweet d’Elon Musk qui demandait à ses followers s’il devrait vendre 10 % de ses actions pour payer ses impôts.

L'action Tesla a chuté de 12 % mardi, ce qui a eu pour conséquence de faire perdre plus d’une centaine de milliards de valuation à l’entreprise. Tout a commencé lundi après que le PDG Elon Musk a tweeté un sondage pendant le week-end pour savoir s'il devait vendre 10 % de ses parts pour payer ses impôts. Elon Musk ne reçoit aucun salaire et ne dispose pas de beaucoup de liquidités, il lui faut donc vendre des actions s’il veut dépenser de l’argent. On sait par exemple qu’il vit dans une petite tiny house à seulement 50 000 dollars.

Les résultats du sondage étant favorables à la vente d'une partie de ses actions, on s’attend à ce que Musk s'exécute dans un avenir proche. En effet, 58 % de ses followers étaient d’accord pour qu’il vende ses actions. Cependant, pris de panique, une partie des actionnaires a vraisemblablement déjà commencé à vendre les leurs.

Elon Musk perd plus de 30 milliards de dollars à cause du tweet

À la suite de ce plongeon en bourse, la fortune de Musk en a également pris un coup puisque celle-ci a chuté de 33,3 milliards de dollars mardi, faisant passer sa valeur nette à 271 milliards de dollars, contre 304,3 milliards de dollars précédemment. Bien qu’Elon Musk ait perdu plusieurs dizaines de milliards de dollars, le PDG de Tesla conserve toujours son titre d’homme le plus riche du monde. En effet, il reste très loin de la fortune de l’ancien PDG d’Amazon Jeff Bezos qui s’élève à 204 milliards de dollars.

Malgré cette dernière baisse, Tesla est toujours en hausse de 46 % cette année et sa valeur boursière dépasse les 1 000 milliards de dollars. L’action a notamment explosé après que la société a annoncé des résultats et chiffres de ventes record pour le troisième trimestre, dépassant largement les attentes du marché. De plus, l’action a profité de l’annonce d’une commande massive de 100 000 Model 3 par la société de location Hertz, même si Elon Musk a tenu à rappeler qu’aucun contrat n’avait encore été signé.