La nouvelle Mini Cooper SE électrise le Salon de Lyon de 2023

Soixante ans après la naissance la MINI électrise son modèle phare pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, elle a bien plus que sa bonne bouille pour convaincre. Voici à quoi ressemble la nouvelle Mini Cooper SE et inutile de vous le cacher plus longtemps : on a été plus que séduit lors de sa présentation au Salon de l'auto de Lyon.

Même si elle n’évolue que très peu en termes de style, la nouvelle Mini électrique se repère assez facilement. Certes, elle conserve ses porte-à-faux très courts, son empattement long qui signent l’auto depuis sa toute première génération et elle ne prend qu’un tout petit centimètre en longueur (3,56 m), mais sa calandre entièrement revue, ses poignées de porte affleurantes et des passages de roue qui abandonnent le plastique se repèrent immédiatement.

Idem, si les optiques restent circulaires à l’avant (mais se défont de leur chrome, jugé trop polluant), les feux de jour personnalisables selon trois motifs différents offriront à son propriétaire de distinguer un peu son modèle de ceux des autres.

À l’arrière, les optiques sont désormais affleurantes et plus verticales, à l’image des toutes premières Mini.

Inspiration Classic

Dans l’habitacle, même constat. Certes, toutes les Mini avaient conservé l’instrumentation centrale ronde positionnée au centre de la planche de bord sous lequel se trouvaient une rangée de boutons de commandes, mais cette nouvelle Mini Cooper SE réincarne la combinaison de fort belle façon, avec un grand écran central rond et la disparition de tout instrument derrière le volant. Comme sur « la vraie », en somme.

A lire aussi : Mini – un nouveau modèle électrique va débarquer avec plus d'autonomie en 2024

Enfin, quand on dit que tout instrument a disparu de derrière le volant, ce n’est pas tout à fait vrai non plus. La nouvelle Mini dispose en option d’un affichage tête haute qui informera le conducteur de l’essentiel. À noter : la commande de démarrage, en forme de clé à l’ancienne, se trouve elle aussi au centre de la planche de bord. En plus d’être esthétique, c’est un moyen malin d’abaisser le coût de fabrication en simplifiant la complexité du processus, puisque cela ne nécessite aucune adaptation, que le volant se trouve à droite ou à gauche.

Autour de l’instrumentation, on ne manquera pas non plus de remarquer les surfaces désormais 100 % textile, une première là aussi. Vous vous en doutez, il s’agit d’une fibre constituée de polyester recyclé.

Zoom sur l’écran

L’imposant écran central mérite à lui seul un peu d’attention. Cette dalle OLED de 24 centimètres de diamètre affiche la version 9 du Mini Operating System, pilotable évidemment au toucher mais aussi à la voix. Il se veut aussi simple à utiliser qu’un smartphone, mais il faudra en juger sur pièce tant les constructeurs ne manquent jamais de l’affirmer depuis une dizaine d’année, en échouant toujours à le concrétiser dans la pratique.

Quand on pense Mini , on pense aussi et toujours « karting ». Référence parfaitement assumée désormais, puisque parmi les modes de conduite proposés (jusqu’à 7 selon les versions), on trouve un mode Go-Kart qui crée une ambiance plus sportive, avec notamment un éclairage rouge et un dessin analogique des instruments de bord.

En réalité, c’est dans ses entrailles que la nouvelle Mini électrique évolue le plus. Là où la précédente version était un peu courte en tout (petite batterie de 32 kWh, faible autonomie, charge DC limitée à 50 kW), la nouvelle itération abrite désormais une batterie de 54,2 kWh et une capacité de recharge DC de 100 kW, la charge AC demeurant à 11 kW. La puissance de la machine électrique passe quant à elle de 184 à 218 chevaux et le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,7 secondes, soit 0,6 seconde de mieux que le précédent modèle. Seul le coffre perd un peu de sa contenance, à 200 litres au lieu de 211, mais il se rattrape banquette rabattue, avec une capacité qui passe alors de 731 à 800 litres.

La nouvelle MINI COOPER SE est commercialisée à partir de 38 000 euros.