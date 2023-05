Tesla : certaines commandes de 2020 ne sont toujours pas honorées, 3 ans plus tard

La décision de Tesla d'arrêter la production des versions avec volant à droite (RHD) de ses voitures Model S et Model X a frustré les détenteurs de réservations dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, et les a poussés à chercher des alternatives chez la concurrence.

Certains clients de Tesla attendent leurs véhicules depuis maintenant près de 3 ans, et il se pourrait bien que les livraisons ne soient jamais honorées. En effet, le constructeur américain de véhicules électriques a récemment annoncé qu’il ne produira plus de Tesla Model X et Tesla Model S avec un volant à droite, alors que certains clients attendent toujours la livraison de leur véhicule.

Pour les clients britanniques, australiens ou néo-zélandais qui ont attendu patiemment jusqu'à trois ans leur Model S ou Model X, cette nouvelle a été une surprise. Certains détenteurs de réservations déçus se sont déjà tournés vers des marques concurrentes comme Porsche et Mercedes-Benz, commandant à la place des véhicules tels que la Taycan ou l'EQS, comme le rapporte Autocar.

Tesla propose de livrer des voitures avec volant à gauche

Pour s’excuser, Tesla offre aux détenteurs de réservations des options telles que l'acceptation d'une voiture avec conduite à gauche, le choix d'une Model 3 ou d'une Model Y plus petite, ou l'annulation de leur commande.

Cependant, la décision d'abandonner les modèles avec volant à droite a suscité des inquiétudes quant à la conduite de véhicules à gauche dans des pays où la circulation se fait à droite. Cette situation entraînerait une moins bonne visibilité lors des dépassements, car le conducteur doit traverser partiellement la voie opposée pour voir le trafic venant en sens inverse.

Le choix de Tesla de donner la priorité à la production de ses modèles plus abordables, le Model 3 et le Model Y, est basé sur leur volume de vente nettement plus élevé. Selon Dylan Setterfield de Cap HPI, un peu plus de 11 000 unités de Model S et moins de 6 500 Model X ont été immatriculées au Royaume-Uni entre 2013 et 2021. En revanche, le nombre combiné d'unités Model 3 et Model Y immatriculées devrait dépasser les 170 000 d'ici la fin de l'année, ce qui représente une part substantielle des ventes globales de Tesla.