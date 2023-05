La France inaugure sa première Gigafactory de batteries pour voitures électriques

L'entreprise ACC (Automotive Cells Company) a inauguré la première usine Gigafactory française à Billy-Berclau/Douvrin, dans le département du Pas-de-Calais, ce mardi 30 mai 2023. La région Hauts-de-France, qui mise sur la production de batteries électriques, accueillera deux autres usines en 2024 et en 2025.

Le 30 mai 2023 sera certainement une date historique pour la production de batteries électriques en France. La société ACC (Automotive Cells Company) a en effet inauguré la première Gigafactory française à Billy-Berclau/Douvrin, dans le département du Pas-de-Calais.

Cette première Gigafactory compte plus de 60 000 mètres carrés d’ateliers, avec une première ligne de production d’une capacité de plus de 13 GWh pour atteindre une capacité de 40 GWh en 2030. L'implantation de cette première usine de batteries électriques permettra la création d’environ 2 000 emplois directs à l’horizon 2030.

ACC Gigafactory, la première usine de la “vallée de la batterie” avant d'autres gigafactories en Europe

Grâce aux aides publiques françaises et allemandes à hauteur de 1,3 milliard, cette première Gigafactory permet à l'État français de se préparer à l'éventuelle fin des voitures thermiques en Europe à compter de 2035. La production d'ACC doit démarrer lors du prochain été et la commercialisation est prévue à la fin de cette année 2023.

Deux autres sites verront le jour dans la région Hauts-de-France qui deviendra la “Vallée de la batterie”. Le groupe Envision Energy compte fournir Renault Electricity au cours de l'année 2024 près de Douai. De son côté, la start-up grenobloise Verkor produira des batteries à partir de mi-2025 à Dunkerque.

“Le premier bloc sera opérationnel avant la fin de l’année 2023, avec une montée en puissance programmée pour s’achever d’ici fin 2024. La construction de ce site sans précédent, au cœur des Hauts-de-France, représente la première étape d’un projet de plus grande envergure. En effet, les Gigafactories allemandes et italiennes d’ACC démarreront, quant à elles, leurs productions en 2025 et 2026. Ainsi, en 2030, ce sont 2,5 millions de modules de batteries qui sortiront de nos 3 Gigafactories chaque année“, a notamment déclaré Yann Vincent (CEO d'ACC) dans un communiqué.

Avec la mise en place de deux autres Gigafactories à Kaiserslautern (Allemagne) en 2025 et à Termoli (Italie) en 2026, ACC atteindra 120 GWh à pleine capacité industrielle d'ici 2030.