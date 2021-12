Tesla Bot : Elon Musk promet que son robot sera un “incroyable compagnon comme C3PO ou R2D2”

Le monde attend avec impatience d’avoir un véritable aperçu du Tesla Bot, et tous les fantasmes semblent permis. Interviewé lors d’un podcast, Elon Musk a en effet affirmé que ses robots pourront développer leurs propres personnalités pour s’adapter à leur propriétaire. De quoi devenir de véritables compagnons de vie, à l’instar de C3PO et R2D2.

Dans les années 2010, la robotique a connu un bond en avant exceptionnel. Inspirés par les écrits d’Isaac Asimov et les nombreuses œuvres de fiction qui mettent en scène ces intelligences artificielles futuristes, les scientifiques travaillent d’arrache-pied pour, un jour, offrir au monde une machine capable de réaliser toutes les tâches du quotidien à notre place. 2021 a été l’occasion de dévoiler de nouvelles innovations, à l’instar d’Astro, le robot domestique qui s’est finalement révélé être une immense catastrophe.

Ceux qui avaient déjà perdu espoir n’avaient bien entendu pas compté sur Elon Musk, qui a toujours une nouvelle idée de produit dans sa botte. Après les voitures, les fusées, les métros grande vitesse, et même les bières et la tequila, le milliardaire fantasque a annoncé en août dernier se lancer dans la robotique. Cette idée ne lui vient pas de nulle part : le Tesla Bot sera équipé de l’IA des véhicules de la compagnie. Mais, plus qu’un serviteur dévoué à passer l’aspirateur et à repasser vos chemises, ce dernier pourrait bien être doté d’une personnalité propre.

Le Tesla Bot sera un véritable compagnon de vie selon Elon Musk

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Elon Musk au micro du podcast de Lex Fridman, dans lequel il était visiblement décidé à enchaîner les révélations chocs. En effet, c’est dans ce même épisode que le patron de Tesla a assuré que l’Homme s’envolera pour Mars au cours des 10 prochaines années. Mais revenons à nos moutons. Dans de podcast donc, Elon Musk l’affirme avec certitude : son robot ne sera pas qu’un simple assistant.

« Il pourrait développer une personnalité unique au fil du temps. Ce n’est pas comme si tous les robots étaient identiques. Cette personnalité pourrait évoluer pour s’adapter à son propriétaire, ou quel que soit le nom qu’on lui donne », explique-t-il avant d’ajouter : « Les Tesla Bot pourraient faire d’incroyables compagnons comme C-3PO ou R2-D2. »

Sur le même sujet : Ce robot effrayant peut voler, marcher sur un fil et même faire du skateboard !

Un rêve devenu réalité pour certains, qui ne devront toutefois pas oublier la fonction première de l’humanoïde : accomplir les tâches qu’on lui demande. « Je pense que les possibilités sont infinies », commente Elon Musk. « Ce n’est pas tout à fait dans la mission principale de Tesla d’accélérer la transition du monde vers une énergie durable, mais c’est une chose extrêmement utile pour le monde de fabriquer un robot humanoïde capable d’interagir avec le monde et d’aider de nombreuses façons différentes. »