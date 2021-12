SpaceX : Elon Musk assure que l’Homme s’envolera pour Mars d’ici 10 ans

Elon Musk l’affirme avec certitude : il ne faudra pas plus de 10 ans à SpaceX pour faire décoller le premier vol vers Mars. Dans une interview, le milliardaire a annoncé que ce délai est même son estimation maximale, et qu’il pourrait même être réduit à 5 ans. Seul problème : un tel projet coûterait très, très (très) cher.

Elon Musk est connu pour deux choses : ses projets tous plus pharaoniques les uns que les autres, et ses promesses pour le moins ambitieuses. Ce mardi 28 décembre, le milliardaire a réalisé l’exploit de combiner les deux à la fois. Participant au podcast de Lex Fridman, ce dernier a annoncé le plus naturellement du monde que le premier vol pour Mars décollera d’ici 10 ans.

Convaincu que l’humanité est vouée à coloniser d’autres planètes, le patron de SpaceX a déclaré que « au mieux, cela prendra 5 ans. Au pire, 10 ans ». « Starship est la fusée la plus complexe et la plus avancée qui ait jamais été fabriquée par, je ne sais pas, un ordre de grandeur ou quelque chose comme ça », ajoute Elon Musk, visiblement inspiré. « C’est beaucoup. C’est vraiment un tout autre niveau. »

L’Homme sera sur Mars d’ici 10 selon Elon Musk

Il faut dire que l’homme d’affaires a de quoi se montrer optimiste. Après le premier atterrissage réussi de Starship en mai dernier, ce dernier a annoncé le décollage d’une douzaine de vols en 2022. Néanmoins, il y a également de quoi se montrer sceptique quant à une telle prévision. Outre la fâcheuse tendance d’Elon Musk à ne pas respecter ses promesses, le milliardaire a récemment admis que SpaceX est au bord de la faillite.

Or, le voyage vers Mars a un coût, et ce dernier est très élevé. « Il y a un certain coût par tonne jusqu’à la surface de Mars que nous pouvons atteindre pour établir une ville autosuffisante et au-delà, nous ne pouvons pas nous le permettre », explique le PDG. « À l’heure actuelle, vous ne pourriez pas vous rendre sur Mars avec 1 000 milliards de dollars. Aucune somme d’argent ne pourrait vous amener sur Mars. Nous devons faire en sorte que ce soit réellement possible », souligne-t-il.