Ce robot effrayant peut voler, marcher sur un fil et même faire du skateboard !

Les ingénieurs de Caltech ont mis au point un robot capable de passer sans problème de la marche au vol. Il peut réaliser des figures qui dépassent celles de la plupart des autres robots, puisqu'il peut marcher, voler et même faire du skateboard.

Les chercheurs du California Institute of Technology ont dévoilé LEONARDO, un nouveau robot bipède agile et capable d'effectuer des mouvements complexes. LEONARDO est l’acronyme de LEgs ONboARD drOne (drone avec des jambes).

Une vidéo partagée par l'université de recherche privée de Pasadena montre que l'engin bipède peut voler et atterrir pour franchir plusieurs marches, mais ce n’est pas le plus impressionnant. En effet, le robot peut effectuer des mouvements que la plupart des humains ont du mal à réaliser, comme marcher sur une slackline, sauter et faire du skateboard.

Caltech veut faire de l’ombre à Boston Dynamics

Alors que les robots de Boston Dynamics sont déjà capables de danser, faire du parkour, sauter ou encore courir, aucun n’est encore capable de voler. D’une hauteur de seulement 0,8 mètre, le robot de Caltech peut alterner entre marche et vol suivant les obstacles qu’il rencontre.

Il doit son équilibre exceptionnel à quatre hélices semblables à celles d'un drone placées sur ses épaules, qui non seulement l'aident à corriger sa position, mais lui permettent aussi de s'envoler pour franchir des terrains accidentés, des escaliers ou d'autres obstacles. Contrairement au robot Astro d’Amazon qui peut se suicider dans les escaliers, le robot de Caltech de devrait avoir aucun problème à les franchir.

Pour l’instant, LEO n'a toujours pas d'utilité spécifique dans le monde, car il ne peut pas porter d'objets lourds ni transporter des choses d'un point à un autre en raison de son absence de mains. Cependant, il va permettre aux chercheurs de mieux étudier ce mode de déplacement hybride, qui alterne entre marche et vol.

Après Boston Dynamics et Caltech, une autre entreprise prépare un robot qui s’annonce révolutionnaire : Tesla. En effet, le constructeur automobile a récemment dévoilé le Tesla Bot, un robot futuriste humanoïde destiné à aider humains dans leur travail au quotidien. Le robot de 1,76 m et 57 kg embarquera l'intelligence artificielle déjà intégrée aux voitures de Tesla, et le premier prototype devrait arriver dès 2022.